В Румъния: Шокиращо скъпа българска магистрала е ключова за нас

Пътят до Гърция може да стане по-бърз и по-безопасен. А магистралата от Румъния до Гърция може да стане реалност с помощта на българите. Кога обаче се очаква да бъде завършена - темата влезе във фокуса на известното румънско издание Digi24.

"Докато румънските власти провеждат проучвания за осъществимостта на проекта за съкращаване на пътя от Букурещ до Гюргево, нашите български съседи вече полагат основите на магистралата до Велико Търново. Оттам пътят ще бъде свързан със съществуващата магистрална мрежа. Очакванията са до 2030 г. магистралата от Русе до Велико Търново да бъде завършена и ще можем да се свържем със съществуващата магистрала в България", пише румънската медия.

Реализацията обаче зависи и от румънската инфраструктурна агенция (CNAIR), която планира изграждането на комбинирания мост (железопътен и пътен) над Дунав. За участъка от Гюргево до Букурещ компанията възнамерява да създаде скоростен път, като в момента се провеждат проучвания, които ще определят дали ще се строи експресен път или магистрала. Тя трябва да се свърже с околовръстния път A0 на Букурещ, а оттам – с магистралите A3 и A7 чак до Сирет.

