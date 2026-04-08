Важна стъпка за ПВУ: Факт са новите антикорупционни правила за публичните предприятия

Министерският съвет прие постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия. Става въпрос за мярка по етапна цел 226а „Мерки за борба с корупцията и за повишаване на почтеността“ от реформа C10.R2 „Противодействие на корупцията“ в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). С това се детайлизират новите антикорупционни инструменти, въведени със законовите промени, в рамките на предоставената законова делегация.

Предложените изменения "продължават усилията за противодействие на корупцията на всички равнища в публичните предприятия, като създават условия на подзаконово ниво за прилагане на Система за управление на корупционния риск" в тях, твърдят от служебния кабинет на Андрей Гюров.

Кодекс за етично поведение

В нормативната уредба се въвежда и Кодекс за етично поведение на лицата, заети в публичните предприятия, като "съществен елемент от тази система", посочват от пресцентъра на правителството във връзка с днешното решение.

Изрично се предвижда отчетите и докладите за нефинансовата информация да съдържат и данни, свързани с оценката и контрола на корупционния риск.

