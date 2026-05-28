Новопостроените търговски площи у нас са най-много от почти три години

Новопостроените търговски площи в България през първото тримесечие на 2026 г. достигнаха най-високото си ниво за последните две години и половина – 39 500 кв. м. Целият обем бе реализиран в ритейл паркове. Напълно завършени бяха три проекта – Holiday Park Vratsa, East Road Retail Park и Retail Park Simitli, а други три отвориха частично– Pirgos Park в Бургас, Retail Park Kostinbrod и Retail Park Radnevo. Това сочат данните от анализа на консултантската компания за бизнес имоти Cushman & Wakefield Forton.

Обем на търговските площи

Така в края на март 2026 г. общият обем на търговските площи в страната нараства до 1,56 млн. кв или 242 кв. м на 1 000 души население. Около 52 на сто от този обем се намират в 26 мола, а останалите 48 на сто са разпределени между 71 ритейл парка. От компанията отбелязват, че размерите на последните варират между малки проекти с наематели, които се броят на пръстите на едната ръка до такива с няколко десетки търговци.

Към края на първото тримесечие на 2026 г. строителни работи се извършват по общо 15 ритейл парка в 13 града в страната. Обемът на площите в строеж възлиза на 133 483 кв. м, а още около 170 000 кв. м (9 ритейл парка и един мол) се намират в различни етапи на планиране. Почти сигурно е, че до октомври 2026 г. обемът на площите, разположени в ритейл паркове, ще надмине този в моловете, коментират от компанията.

От там посочват, че търсенето през първото тримесечие остава силно. Бяха реализирани общо 67 откривания на нови магазини с обща площ от около 33 000 кв. м, спрямо 36 магазина и 17 000 кв. м година по-рано. В сегмента на ритейл парковете бяха открити 45 нови магазина, заемащи 28 100 кв. м, докато в търговските центрове отвориха врати 22 нови обекта с обща площ от 4 800 кв. м.

Търговците на модни стоки заеха 24 на сто от новооткритите търговски площи, следвани от хранителните вериги със 17 на сто, магазините със смесени стоки с 13 на сто, операторите на заведения с близо 10 на сто, търговците на мебели и стоки за дома с 8 на сто, а останалите категории формираха 29 на сто. По отношение на броя на новооткритите обекти най-активни бяха заведенията с 13 обекта, следвани от модния сектор с 12 и търговците в сегмента здраве и красота - с 8.

През първото тримесечие се открои навлизането на пазара на Sports Direct - водещ международен търговец на спортни обувки, облекло и оборудване, се изтъква в анализа. Брандът, който оперира мрежа от 715 магазина в 30 държави, отвори първия си обект в България в XoPark Sofia. Sports Direct стъпи на българския пазар чрез собствено дъщерно дружество.

През първото тримесечие на 2026 г. свободните търговски площи се покачиха леко от минималните нива достигнати в края на миналата година, посочват от компанията. В сегмента на ритейл парковете свободните площи възлизаха на 15 600 кв. м, а коефициента на незаетост бе 2,1 на сто, спрямо 1,5 на сто през четвъртото тримесечие на 2025 г.

В столичните молове свободните площи нараснаха до 12 500 кв. м, което съответства на ниво на незаетост от 3,5 на сто, спрямо 2,2 на сто в края на 2025 г. В Пловдивските молове свободните площи останаха едва 2-3 000 кв. м при ниво на незаетост от 2,7 на сто. Подобна беше ситуацията и в повечето молове в останалата част на страната, се отчита в анализа.

Наемните нива на първокласни обекти в моловете продължиха да се покачват през първите три месеца на 2026 г. В София основният наем достигна 48 евро/кв. м, в Пловдив той бе 28 евро/кв. м, във Варна - 28,5 евро/кв. м, а в Бургас - 24 евро/кв. м. При ритейл парковете в София цените останаха стабилни на 13 евро/кв. м, а малко под 10 евро бяха нивата в останалите три големи града у нас.

В началото на 2026 г. бе реализирана една по-значима сделка за обект със смесено предназначение, комбиниращ търговски и офис площи. Varna Towers, с 29 000 кв. м отдаваема търговска площ и 18 500 кв. м отдаваема офис площ, бе придобит от двама местни частни инвеститори. Търговската част на комплекса, която е по-голяма от почти половината молове в София, изпитва затруднения да привлече наематели. Към момента няма публична информация за намеренията на новите собственици по отношение на търговските площи, отбелязват от компанията.

Доходността при първокласните молове остана без промяна за шесто поредно тримесечие – тя се задържа на ниво от 7,5 на сто, посочват от компанията. Идентична стабилност демонстрира и сегментът на ритейл парковете – 7,25 на сто за четвърто поредно тримесечие.