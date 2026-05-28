Казахстан подписа договор с Русия за първата си АЕЦ (СНИМКИ)

28 май 2026, 14:17 часа 810 прочитания 0 коментара
Снимка: kremlin.ru
Русия и Казахстан подписаха днес споразумение за изграждане на първата атомна електроцентрала в най-голямата централноазиатска държава. Казахстан, най-големият производител на уран в света и страна, пострадала от последиците на съветските ядрени опити, обсъжда възможността за развитие на ядрена енергетика от над 20 години. 

„Споразумението за строителството на АЕЦ „Балхаш“, подписано днес, има важно значение“, заяви президентът на Казахстан Касъм-Жомарт Токаев по време на среща с Владимир Путин в Астана. „Бих искал да ви благодаря за подкрепата ви при реализирането на този мащабен проект“, допълни той. 

Двете страни подписаха и споразумение за предоставяне на руски експортен кредит за финансиране на изграждането на централата. 

Строителството на първата в Казахстан атомна електроцентрала беше одобрено през есента на 2024 г. след проведен референдум, като за място на проекта бе определено село Улкен, на брега на езерото Балхаш. 

Агенцията по атомна енергия на Казахстан съобщи, че Русия ще финансира около 85% от общата стойност на проекта, която възлиза на 15 млрд. долара. Централата ще разполага с два ядрени реактора.

АЕЦ Казахстан Русия Владимир Путин Касим Жомарт Токаев
Елена Страхилова Редактор
