С милиарди от отбранителния фонд на ЕС: Румъния започва мегапроекта за магистрала до Молдова

Румъния подписа днес първия договор за магистралата до Молдова, който ще се финансира чрез програмата на ЕС в сферата на отбраната SAFE. Договорът е за проектиране и изпълнение на отсечка 1 от „Магистралата на обединението“ (А8), която свързва централния румънски град Търгу Муреш със североизточния град Яш на границата с Република Молдова.

Държавният секретар в Министерството на транспорта Хорациу Козма уточни, че подписаният договор е за отсечка от 27 км от Моцка до Търгу Фрумос, която ще допринесе за намаляване на задръстванията и инцидентите по Национален път 28 – едно от най-натоварените и опасни шосета към Молдова, съобщи в. „Адевърул“.

Договорът е подписан със сдружение „SA&PE Construct – Tehnostrade – Spedition UMB – Euro-Asfalt“ и е на стойност 4,87 милиарда леи без ДДС, съобщи държавният секретар, цитиран от „Адевърул“ (едно евро се разменя за 5,25 румънски леи), информира БТА.

По думите на държавния секретар отсечката ще бъде завършена за 46 месеца, от които 10 са за проектиране, а 36 за изпълнение.

„Магистралата на обединението А8 започва да придобива реални очертания (...). Това е проект от съществено значение за развитието на Молдова и за бързата и сигурна връзка между историческите провинции на Румъния“, заяви държавният секретар в Министерството на транспорта.

Миналата седмица Европейската комисия подписа споразумението SAFE с Румъния, което предоставя на страната достъп до 16,68 милиарда евро за отбранителна и стратегическа инфраструктура. Това е вторият по големина кредит след този на Полша.

