Радар за икономика: Най-важните новини на 28 май 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните икономически новини за изминалия ден, 28 май 2026 г.

При €100 000 заплата годишно, колко прибираш след данъци: Българите печелим най-много от всички европейци

Данъчната тежест варира значително в различните части на Европа. Нивото на доходите обикновено е решаващият фактор. Някои страни прилагат плоски данъчни ставки, докато други използват прогресивни системи, което означава, че хората с по-високи доходи плащат повече. Euronews изчислява колко би прибрал вкъщи човек, който заработва по 100 000 евро годишно. Оказва се, че най-изгодно е този човек да е българин, защото в България след данъци ще му останат най-много пари.

Курсът на еврото е невиждан от месец

Курсът на еврото спрямо щатския долар пое надолу днес, като за известно време рано тази сутрин дори падна сериозно под границата от 1,16 към американската валута, на нива невиждани от около месец. Иначе и като цяло в последната седмица европейската валута се задържа на значително по-ниски стойности заради силната американска валута и притиснато от петролната криза в Близкия изток.

След новите удари в Близкия изток: Обрат с цената на петрола

Цената на петрола се повиши с над 3 процента в сутрешната търговия, след като Иранската революционна гвардия обяви, че е нанесла удар по американска военновъздушна база в отговор на американска атака. Корпусът на гвардейците на Ислямската революция заяви, че ударът е бил отговор на американска атака, извършена рано тази сутрин в близост до летището в град Бандар Абас.

Броят на пътувалите българи намалява през 2026 г.

През първото тримесечие на 2026 г. един милион български граждани са осъществили туристически пътувания, показват предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ). В сравнение със същото тримесечие на 2025 г. броят на пътувалите хора на възраст 15 и повече навършени години намалява с 6,7 на сто. Преобладаващата част от тях - 78,4 на сто, са пътували само в страната, 17,9 на сто - само в чужбина, а 3,7 на сто са пътували както в в страната, така и в чужбина.

България е втора в ЕС по дял на младежи, които нито учат, нито работят

В България делът на младежите, които през 2025 г. нито са учили, нито са работили е 13,8 на сто, като по този показател страната ни е втора в ЕС, а с по-висок дял е само Румъния - 19,2 на сто. На трето място пък е друга наша съседка - Гърция с дял от 13,6 на сто. Това сочат най-новите данни на Евростат.

