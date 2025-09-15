Войната в Украйна:

Ваня Григорова: Никой не бива да задължава осигурените лица да вкарват вноските си в частен пенсионен фонд

„В България и мъжете, и жените българите се пенсионират 1-1,5 г. по-късно, заради липса на достатъчно осигурителен стаж на светло. Няма никаква логика в увеличаването на пенсионната възраст. В проекта на решение, който беше внесен в НС в мотивите пише, че са направени редица анализи, свързани с  увеличаване на възрастта, увеличаване на осигурителната вноска и др.“ Това каза в предаването „Лице в лице“ по bTV Ваня Григорова, общински съветник в Столичния общински съвет.

„Който иска да се осигурява допълнително, но никой не бива да задължава осигурените лица да вкарват вноските си в частен пенсионен фонд. В началото на годината България взе 17 млрд. нов държавен заем, за да може да изплаща допълнителен трансфер 12 млрд. на НОИ, в противен случай няма как да се плащат пенсиите. Сега правителството ще се опита отново да редуцира разходите, но не и да увеличи приходите на НОИ“.

За тавана на осигуровките

„В момента има таван на осигуровките и той е изключително нисък 4130 лв. и той противоречи на българското законодателство. В Кодекса за социално осигуряване е записано, че максималната пенсия трябва да бъде не по-висока от 40% от максималния осигурителен доход. Той трябва да бъде 8500 лв“, обясни тя. „Според данните на НАП за 2022-2023 г. има човек, който е получавал над 3 млн. лв. месечна заплата. Това е начин за източване на НОИ. Върху тези пари не се плащат осигуровки, само върху 4130 лв.“, каза още Григорова.

По думите ѝ формулата е такава в момента, че дори и да се осигурява на максималния осигурителен доход човек, той не може да получава максимална пенсия. Според нея трябва да има таван, който може да се увеличи, но не и да се премахне.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
