Войната в Йемен: Новият фактор, който тежи най-много на цената на петрола

Ескалиращата война в Йемен между правителствените сили, подкрепени в международен аспект, и бунтовниците хути, разтревожи световните пазари на петрол и цената тръгна нагоре. Присъствената сесия затвори при цена от 101,76 долара за барел на европейския сорт "Брент", като става въпрос за доставките за декември. Американският лек суров петрол поскъпна до 90,57 долара за барел, но това са доставките за ноември.

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Вече в неприсъствената сесия на борсата има лек спад в цените, макар че тенденцията отново е към път нагоре – 101,49 долара за барел "Брент" към момента на публикуване на този материал и 90,13 долара за барел американски лек суров петрол. Данните са от платформата за следене на живо на информацията от петролните пазари, която поддържа CNBC.

Войната в Йемен обаче неутрализира информацията от Саудитска Арабия, че петролопроводът "Изток-Запад" вече покрива капацитет от 5,8 млн. барела. Остават притесненията, че заради боевете петролопроводът е изложен на риск, както и всички енергийни съоръжения в Саудитска Арабия – ОЩЕ: Война в Йемен: Все по-жестока и ескалира (ВИДЕО)