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Война в Йемен: Все по-жестока и ескалира (ВИДЕО)

07 октомври 2026, 6:24 часа 593 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Война в Йемен: Все по-жестока и ескалира (ВИДЕО)

Дългогодишното и крехко примирие в Йемен официално остана в историята, след като внезапна и мащабна ескалация хвърли страната обратно в кръворопролитен конфликт. Процесът започна, след като подкрепяните от Иран хутите успяха да завземат ключови територии по Червено море, включително стратегическия проток Баб ел-Мандеб и части от град Мока. Това предизвика светкавична реакция и международно признатото правителство, в съюз със Саудитска Арабия, предприе мощен обратен удар с началото на операция „Зората на Йемен“, чиято цел е пълно военно възстановяване на контрола върху загубените земи.

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На терен ситуацията бързо се превърна в истинска война на изтощение. Правителствените сили започнаха мащабно настъпление в района на протока Баб ел-Мандеб, докато Саудитската коалиция се върна активно в бойните действия с десетки въздушни удари срещу стратегически обекти на хусите, включително в контролираната от бунтовниците столица Сана.

В същото време югозападният град Таиз се оформи като най-горещата точка на фронта, след като хутите опитаха да го обсадят напълно, а правителствените войски отвърнаха с ожесточена контраофанзива.

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Тази нова вълна от сблъсъци обаче идва с изключително тежка цена за цивилното население. По данни на хуманитарни организации загиналите и ранените рязко се увеличиха, а близо 200 000 души бяха принудени да напуснат домовете си, като много от тях търсят спасение с малки лодки чак в съседно Джибути.

На фона на разрушенията и затворените пътища, Световната здравна организация вече алармира за тревожен трикратен скок в случаите на холера в засегнатите райони. Така Йемен отново се превръща в една от най-опасните геополитически кризи в света, която не само застрашава стабилността на глобалните морски пътища, но и обрича милиони на хуманитарна катастрофа.

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Йемен Саудитска Арабия хусити хитин
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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