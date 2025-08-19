"Всички ги чакаме и искаме да видим какви ще са цените": Експерт за магазините на Пеевски

Нека първо да го отворят, да го зареди някой, да ценообразуват, да видим колко бързо ще се похарчи тази стока на щанда. Изобщо ще го има ли този магазин. Всички чакаме, нека го направят. Нека видим как се работи с 10% разлика между покупна и продажна цена. Този коментар направи изпълнителният директор на Сдружението за модерна търговия Николай Вълканов в ефира на Нова телевизия за бъдещите "Магазини за хората".

ОЩЕ: Държавните магазини - рискове от първия до последния рафт (ВИДЕО)

Цените на храните и надценките

Относно Закона цените на храните и таван на надценките той обясни, че "в търговията на дребно печалбите са между 2 и 5% максимум, в преработката са – 6-10%, а в селското стопанство – 25-30%".

Според него законопроектът цели да донесе още по-големи печалби на първичните производители на земеделска продукция. "Земеделският производител ще стане още по-неконкурентно способен. А в момента голяма част от българските производители, за съжаление, не са много конкурентоспособни", каза Вълканов.

ОЩЕ: Обрат с цените на храните: Актуални данни от стоковите борси

По думите му при плодове и зеленчуци маржът може да стига и 0, тоест да продават на загуба.

"В една продуктова група, дори надценката да стига до 80%, каквито твърдения се хвърлят, това означава, че такива са разходите по реализацията на съответната стока – това зависи от стокооборота,транспортните разходи, необходимостта или не от хладилно съхранение. Безкрайно много фактори са”, каза Вълканов. „Конкуренцията е доста голяма в търговията на дребно. Не говорим само за големите търговски вериги, които имат пазарен дял не повече от 50%. Дори да искате да продадете нещо скъпо, пазарът ви натиска надолу", обясни Вълканов.