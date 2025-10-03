Бедствено положение и в община Несебър задейства BG-Alert (ВИДЕО)

Бедствено положение е обявено и в община Несебър поради обилни валежи. Системата BG-Alert беше задействана от областния управител на Бургас Владимир Крумов. Призивът към гражданите е да не предприемат пътувания и по възможност да останат на високо място.

Към момента в по-голямата част от община Несебър вали силен дъжд. По-рано общинската администрация в Несебър обяви, че училищата и детските градини ще останат затворени днес, а автобусите от градския транспорт не изпълняват курсове.

Свикан е Щабът за бедствени ситуации.

В близкото ваканционно селище Елените тече евакуация. Беше съобщено и за една жертва. "Първа жертва на наводненията и тежките метеорологични условия по морето - откриха тяло на загинал мъж във вилата си между "Свети Влас" и "Елените", съобщи кметът на Несебър Николай Димитров. Други три жени са бедствали в къщите си и са спасени от служители на пожарната. Приливната вълна е дошла от затлачено близко дере.

Заради влошената обстановка Община Бургас също обяви неучебен ден в четири училища в града, където по-рано днес бе обявено частично бедствено положение.