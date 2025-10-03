Войната в Украйна:

13 000 прасета бяха убити при руска атака с дронове срещу свинекомбинат в Украйна (СНИМКИ)

Тринадесет хиляди прасета бяха убити при руска атака с дронове срещу свинекомбинат в Харковска област, Североизточна Украйна. Един работник бе ранен, съобщи украинската Държавна служба за извънредни ситуации.

Атаката е била извършена в района на село Нова Водолаха. В резултат е избухнал голям пожар, като са изгорели осем сгради, където били отглеждани прасета, с обща площ от 13,6 хил. кв. м. 

Руските въоръжени сили често взимат на прицел пограничната Харковска област при всекидневните си нападения срещу Украйна с дронове и ракети.

