13 000 прасета бяха убити при руска атака с дронове срещу свинекомбинат в Украйна (СНИМКИ)

Тринадесет хиляди прасета бяха убити при руска атака с дронове срещу свинекомбинат в Харковска област, Североизточна Украйна. Един работник бе ранен, съобщи украинската Държавна служба за извънредни ситуации.

Снимка: Телеграм

Атаката е била извършена в района на село Нова Водолаха. В резултат е избухнал голям пожар, като са изгорели осем сгради, където били отглеждани прасета, с обща площ от 13,6 хил. кв. м.

Руските въоръжени сили често взимат на прицел пограничната Харковска област при всекидневните си нападения срещу Украйна с дронове и ракети.