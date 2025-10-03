Колко процента от българите ползват държавни програми за профилактика: Проучване

Близо осемдесет и седем процента от българите не са ползвали програма за превенция или профилактика на здравето, финансирана от държавата. Това показва изследване на агенция "Тренд“, направено по поръчка на Българския съюз по балнеология и СПА туризъм (БСБСПА), съобщиха от браншовата организация. Ползвалите програма за превенция или профилактика на здравето, подкрепена от държавата, са предимно хора във възрастовата група над 60 години.

52 процента са запознати с лечебните свойства

Според изследването 52 процента от пълнолетните българи са запознати с лечебните свойства и ползите от българските балнеоложки и климатолечебни курорти.

Повече от половината запитани биха се възползвали от естествените лечебни фактори (минерални води и климатолечение) в българските балнеоложки курорти.

Фокусът на институциите трябва да бъде насочен към популяризиране на възможностите за използване на тези ресурси и това трябва да стане чрез официална национална политика, коментира председателят на БСБСПА д-р Сийка Кацарова.

Според нея ресорните министри на здравеопазването и туризма трябва да подкрепят увеличаването на бюджета в тези сегменти заради здравето на българските граждани.

По думите на Кацарова мотивиращ е фактът, че едно евро, инвестирано в профилактика, спестява седем евро от лечението на един пациент, според изследване на Германската СПА асоциация.

Кацарова посочи, че към 30 юни, според данни на Министерството на туризма, в страната са регистрирани 44 медикъл спа, 110 спа, 35 уленес центъра. Не мога да преценя размера на инвестициите в тези центрове, но са стотици милиони, допълни председателят на БСБСПА. Тя изтъкна, че голяма част от медикъл спа и спа хотелите предлагат на гостите си храна от собствени ферми или от региона, вино от винарните в региона.