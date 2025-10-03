Цената на суровина за любим продукт скочи драстично

Правителството на Гана, вторият по големина производител на какао в света след Кот д’Ивоар, обяви увеличение с цели 12,3 на сто на цената, плащана на производителите за сезон 2025/26, предаде Франс прес. Като причина за тези действия бяха изтъкнати повишаването на световните цени и усилията за подобряване на жизнения стандарт на фермерите. Какаото е основен продукт за производството на шоколад.

Новата цена

Така цената, плащана на производителите, ще се увеличи от 3228,75 седи (218,91 евро) на 3625 седи (245,78 евро) за чувал от 64 кг или 58 000 седи на тон (3932,48 евро и 3,92 евро на килограм), заяви Касиел Ато Форсън, министър на финансите на страната. Новата ставка влиза в сила днес, уточнява БТА.

Ден по-рано властите в Кот д’Ивоар определиха рекордна цена от 2800 западноафрикански франка (4,26 евро) за килограм за основната реколта.

В Гана секторът на какаото е силно регулиран, а фермерите са задължени да продават продукцията си на секторния регулатор на страната Cocobod, който определя цените.

Въпреки това някои производители предпочитат да изнасят контрабандно какаовите зърна, за да се възползват от по-високи цени.

Какаото е третият по големина източник на приходи от износ на Гана след златото и петрола, но много фермери се оплакват, че официалните цени не кореспондират с нарастването на цената на световните пазари.

През август правителството вече беше увеличило цената на какаото от фермите с 62,58 на сто, като я беше определило на 51 660 седи на тон (3502,62 евро).

Тази мярка е част от предизборните обещания на президента Джон Драмани Махама, избран през декември, който обеща да увеличи дела на приходите от износ, които се връщат към производителите, до почти 70 на сто от цената на какаото към момента на износа му.

Световните цени на какаото поскъпнаха рязко още миналата година, достигайки 12 500 долара за тон през декември, до голяма степен заради лошата реколта в Кот д’Ивоар и Гана, но през 2025 г. те спаднаха и в момента се колебаят около 7000 долара за тон.