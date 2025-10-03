Войната в Украйна:

Ясен е съставът на Испания за мача с България, петима отпадат заради контузии

03 октомври 2025, 14:34 часа 319 прочитания 0 коментара
Ясен е съставът на Испания за мача с България, петима отпадат заради контузии

Селекционерът на испанския национален отбор по футбол Луис де ла Фуенте обяви състава си за предстоящите квалификационни мачове срещу България и Грузия, в третия и четвъртия кръг на квалификациите за Световното първенство през 2026 година.

Де Ла Фуенте няма да може да разчита на Карвахал, Нико Уилямс, Фермин, Руис и Гави

Съставът не е претърпял съществени промени, освен отпадането на контузените Дани Карвахал, Нико Уилямс, Фермин, Фабиан Руис и Гави, което позволява включването на Бариос, Маркос Йоренте, Саму и Феран Торес.

Алваро Мората също отпада по треньорско решение, след като беше включен в предишния състав през септември, като при успеха срещу България с 3:0 остана неизползвана резерва и влезе от пейката в 72-ата минута при разгрома над Турция с 6:0.

Още: Александър Димитров върна Иван Турицов в националния, бранител на Левски е аут за Турция и Испания

Де Ла Фуенте

В групата е и новата мегазвезда на футбола Ламин Ямал, който доскоро лекуваше контузия, която получи при победата над Турция миналия месец.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Съставът на Испания за мачовете с България и Грузия:

  • Вратари: Давид Рая, Алекс Ремиро, Унай Симон
  • Защитници: Маркос Йоренте, Робин Льо Норман, Пау Кубарси, Дийн Хаусен, Педро Поро, Алехандро Грималдо, Марк Кукурея, Дани Вивиан
  • Полузащитници: Микел Мерино, Алейш Гарсия, Родри, Мартин Субименди, Педри, Баена, Бариос
  • Нападатели: Дани Олмо, Феран Торес, Де Фрутос, Йереми Пино, Ламин Ямал, Микел Оярсабал, Хесус Родригес, Саму

Испания ще се изправи срещу Грузия в събота, 11 октомври, на стадион „Мартинес Валеро“ в Елче, а срещу България на стадион „Хосе Сориля“ във Валядолид във вторник, 14 октомври. Тренировъчният лагер ще започне в понеделник на "Сиудад дел Футбол“. Испания води в групата с пълен актив от 6 точки след разгромните победи над България и Турция миналия месец. 

Още: Президентът на БФС посочи основния проблем на българския футбол и заяви целите пред Александър Димитров

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Национален отбор по футбол Испания отбор информация 2025
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес