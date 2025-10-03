Как Графа разплака учителка в Родопите (ВИДЕО)

Малко преди своя 360-градусов концерт – на 15 ноември в Арена 8888 София – Влади Ампов – Графа пое на път. Заедно с режисьора Крис Захариев, музиканта Венци Трифонов и малък екип той тръгна на тридневно приключение без план, но с една цел – да намери гайдар за "Вековна гора". По пътя се случват неочаквани срещи. На бензиностанция обикновена спирка се превръща в малък концерт, след като Графа запява с китара, а Венци се включва с импровизация.

В село Стойките възрастна учителка не сдържа сълзите си, когато чува "Вековна гора" на живо. А в края на пътуването, когато надеждата вече се губи, овчар изненадва екипа с думите: "Аз съм гайдар".

"Приятно ми е, Влади"

Началото на поредицата "Приятно ми е, Влади" вече предизвика силни реакции. Феновете я определиха като "умилителна", "истинска", "стопляща душата" и написаха, че чакат с нетърпение следващите епизоди.

На 15 ноември Графа ще пренесе тази близост и на сцената. Концертът в Арена 8888 София ще бъде в 360-градусов формат – със сцена в центъра и публика от всички страни. Концепцията е ясна: "По-близо до теб" – среща, в която няма дистанция – само музика и истинска близост.