Войната в Украйна:

Външно изтъкна "Турски поток" като пример за "успешно партньорство" със Саудитска Арабия

01 октомври 2025, 17:49 часа 205 прочитания 0 коментара
Външно изтъкна "Турски поток" като пример за "успешно партньорство" със Саудитска Арабия

Министърът на външните работи Георг Георгиев проведе среща с министъра на енергетиката на Саудитска Арабия принц Абдулазиз бин Салман Ал Сауд в рамките на участието на българския първи дипломат в „Мюнхенската лидерска среща“ в Ал Уля. В хода на разговора двете страни подчертаха традиционно добрите отношения между страните в енергийния сектор и обсъдиха възможности за тяхното надграждане, съобщиха от пресцентъра на МВнР.

"България, благодарение на своето стратегическо местоположение и инфраструктура, е ключов енергиен транзитен център в Югоизточна Европа. За нас приоритет е диверсификацията на енергийните източници и маршрути, а партньорството със Саудитска Арабия може да допринесе за по-голяма устойчивост и енергийна независимост на региона", заяви Георгиев.

МВнР се хвали с "Турски поток"

Отчетено бе "съществуващото успешно партньорство между българското газопреносно дружество и саудитски подизпълнители при изграждането на стратегически газопроводи, което затвърди ролята на България като важен транзитен фактор", пише в прессъобщението на МВнР.

Припомняме, че продължението на "Турски поток" у нас беше построено от саудитския консорциум "Аркад" по време на управлението на Бойко Борисов и ГЕРБ. Всъщност се оказа, че строежът е осъществен почти изцяло от руски и беларуски подизпълнители, и има сериозни съмнения за нарушение на закона, както разкри мащабно разследване на BG Elves: "Турски поток" в България: Слепи служби, нарушени закони и унищожена археология (ВИДЕО).

Научете повече тук за скандалите около изграждането на "Турски поток", връзката с диктатора Владимир Путин и плана му да заобиколи Украйна с газови връзки, и доколко България печели от проекта: За пет години: На печалба ли е България от частта на "Турски поток", изградена у нас?

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Снимка: МВнР

"България и Саудитска Арабия вече са демонстрирали своята възможност да реализират успешни съвместни инициативи. Имаме потенциал да надградим това сътрудничество с нови проекти в газовия сектор, които ще бъдат от стратегическо значение за нашите държави и граждани", посочи Георг Георгиев.

Възобновяема енергия и водород - възможности за сътрудничество

Двамата министри обсъдиха и възможностите за партньорство в сферата на възобновяемата енергия и водорода. „България е твърдо ангажирана с целта за климатична неутралност на ЕС до 2050 г. и за нас е от ключово значение да развиваме сътрудничество с партньори като Саудитска Арабия в областта на зелената енергия и новите технологии“, заяви българският външен министър.

"Съчетаването на визията на Саудитска Арабия с регионалния опит на България може да доведе до иновации и устойчиво развитие", посочи още той.

Обсъдени между двамата министри бяха и възможности за обмен на експерти и съвместни обучения в енергийната сфера, които да допринесат за подготовката на специалисти и внедряването на нови технологични решения, посочват от пресцентъра на МВнР.

В заключение, министър Георгиев и министър Ал Сауд изразиха увереност, че "стратегическото партньорство между България и Саудитска Арабия в областта на енергетиката ще допринесе за стабилността, сигурността и устойчивото развитие в Югоизточна Европа и Близкия изток".

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
МВнР Възобновяема енергия Саудитска Арабия Георг Георгиев външно министерство Турски поток зелен преход
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес