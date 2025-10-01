Външно изтъкна "Турски поток" като пример за "успешно партньорство" със Саудитска Арабия

Министърът на външните работи Георг Георгиев проведе среща с министъра на енергетиката на Саудитска Арабия принц Абдулазиз бин Салман Ал Сауд в рамките на участието на българския първи дипломат в „Мюнхенската лидерска среща“ в Ал Уля. В хода на разговора двете страни подчертаха традиционно добрите отношения между страните в енергийния сектор и обсъдиха възможности за тяхното надграждане, съобщиха от пресцентъра на МВнР.

"България, благодарение на своето стратегическо местоположение и инфраструктура, е ключов енергиен транзитен център в Югоизточна Европа. За нас приоритет е диверсификацията на енергийните източници и маршрути, а партньорството със Саудитска Арабия може да допринесе за по-голяма устойчивост и енергийна независимост на региона", заяви Георгиев.

МВнР се хвали с "Турски поток"

Отчетено бе "съществуващото успешно партньорство между българското газопреносно дружество и саудитски подизпълнители при изграждането на стратегически газопроводи, което затвърди ролята на България като важен транзитен фактор", пише в прессъобщението на МВнР.

Припомняме, че продължението на "Турски поток" у нас беше построено от саудитския консорциум "Аркад" по време на управлението на Бойко Борисов и ГЕРБ. Всъщност се оказа, че строежът е осъществен почти изцяло от руски и беларуски подизпълнители, и има сериозни съмнения за нарушение на закона, както разкри мащабно разследване на BG Elves: "Турски поток" в България: Слепи служби, нарушени закони и унищожена археология (ВИДЕО).

Научете повече тук за скандалите около изграждането на "Турски поток", връзката с диктатора Владимир Путин и плана му да заобиколи Украйна с газови връзки, и доколко България печели от проекта: За пет години: На печалба ли е България от частта на "Турски поток", изградена у нас?

Снимка: МВнР

"България и Саудитска Арабия вече са демонстрирали своята възможност да реализират успешни съвместни инициативи. Имаме потенциал да надградим това сътрудничество с нови проекти в газовия сектор, които ще бъдат от стратегическо значение за нашите държави и граждани", посочи Георг Георгиев.

Възобновяема енергия и водород - възможности за сътрудничество

Двамата министри обсъдиха и възможностите за партньорство в сферата на възобновяемата енергия и водорода. „България е твърдо ангажирана с целта за климатична неутралност на ЕС до 2050 г. и за нас е от ключово значение да развиваме сътрудничество с партньори като Саудитска Арабия в областта на зелената енергия и новите технологии“, заяви българският външен министър.

"Съчетаването на визията на Саудитска Арабия с регионалния опит на България може да доведе до иновации и устойчиво развитие", посочи още той.

Обсъдени между двамата министри бяха и възможности за обмен на експерти и съвместни обучения в енергийната сфера, които да допринесат за подготовката на специалисти и внедряването на нови технологични решения, посочват от пресцентъра на МВнР.

В заключение, министър Георгиев и министър Ал Сауд изразиха увереност, че "стратегическото партньорство между България и Саудитска Арабия в областта на енергетиката ще допринесе за стабилността, сигурността и устойчивото развитие в Югоизточна Европа и Близкия изток".