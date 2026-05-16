Пеп Гуардиола сложи край на мистерията около бъдещето си в Сити

Треньорът на Манчестър Сити Пеп Гуардиола коментира бъдещето си преди финала за Купата на Англия срещу Челси и отговори на въпрос дали това може да бъде последното му появяване на стадион "Уембли" начело на тима. Испанският специалист бе попитан за бъдещето си и евентуалната възможност скоро да се раздели с “гражданите”, след като през последните месеци около името му не спират различни спекулации. Гуардиола обаче бе категоричен, че феновете на трябва да очакват неговото оттегляне.

"В никакъв случай, имам още една година от договора си. Феновете не трябва да чакат моето напускане, те знаят, че тук ми е страхотно. Деветнадесет трофея за 10 години, това не е зле. Така че 19 трофея и битка за 20-и за 10 години, честно казано, това не е зле", каза Гуардиола.

Предстоящият финал ще се играе на “Уембли” за четвърти пореден път и общо 15-и в историята на клуба - 7 победи, 7 загуби, като те постигнаха впечатляващите пет последователни победи в турнира с обща голова разлика 21:3.

