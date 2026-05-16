Проект: Япония иска да изгради „слънчев пръстен“ около Луната и да получи безкрайна енергия

Япония иска да изгради гигантски „пръстен“ от слънчеви панели около екватора на Луната, което ще позволи да предава безкрайна енергия на Земята. Според ecoticias.com целта е поне част от системата да продължи да генерира електричество, докато слънчевата светлина пътува по повърхността на Луната.

Проектът на Япония

Едно от проектните предложения включва изграждането на ивица с дължина приблизително 11 000 километра и ширина 400 километра около Луната. Тя ще бъде изградена от лунна почва, покрита с панели и ще предава електричество към Земята с помощта на микровълни или лазери, насочени към приемни станции.

Строителството може да започне още през 2035 г. и според поддръжниците на проекта, то ще генерира огромно количество електроенергия.

Прочетете също: Историческа промяна: Япония разхлабва забраната за износ на оръжие

Защо Луната е привлекателна за чиста енергия?

Луната няма истинска атмосфера, което означава, че няма облаци или бури, които да затъмняват слънчевата светлина. Ако там могат да се монтират панели и да се поддържат чисти, енергията може да се събира без риск от метеорологични бедствия.

Тук обаче има един важен нюанс: едно място на Луната преживява приблизително 327,5 часа дневна светлина, последвано от приблизително 327,5 часа тъмнина, което се равнява на около две седмици ден и две седмици нощ.

Именно тук дизайнът на пръстена би трябвало да помогне. Дори когато една част е потопена в тъмнина, друга е изложена на слънчева светлина, така че системата би трябвало да остане частично продуктивна. Но това ще изисква и дълги електропроводи по лунната повърхност и непрекъсната поддръжка в тежки условия. Най-големите пречки са цената и мащабът.

През 2011 г. президентът на CSP Japan Тецуджи Йошида заяви, че проектът ще изисква значително финансиране и че точната цена все още не е определена. Дори ако парите бъдат налични утре, строителството ще остане предизвикателство. Роботите ще трябва да работят години наред в абразивен лунен прах и екстремни температури, а след това постоянно да отстраняват неизправности, които са често срещани на Земята.

Освен това, всяка насочена система за пренос на енергия би изисквала големи зони за приемане и строги правила за контрол на преноса.

Най-голямата слънчева електроцентрала в Европа се намира в провинция Коня, Турция. Комплексът се състои от приблизително 3,5 милиона слънчеви панела и обхваща площ от приблизително 20 милиона квадратни метра. Проектът генерира близо три милиарда киловатчаса електроенергия годишно, достатъчно за захранване на град с два милиона жители.

Прочетете също: Яхтата на санкциониран руски олигарх мина спокойно Ормузкия проток. Япония с първа доставка на петрол от САЩ от старта на войната с Иран (ВИДЕО)