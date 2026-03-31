"Не е криза, а сътресение и шок": Прочитът на министъра какво се случва в икономиката

Няма криза заради войната в Близкия изток. По-скоро говорим за сътресение и шок. Това каза служебният министър на икономиката Ирина Щонова в ефира на Нова телевизия, относно скока на цените на горивата и мерките на служебното правителство за справяне с растящите цени. Тя беше категорична, че балансът при тези мерки е много важен, но не трябва и да хвърлят всички възможни действия още в самото начало.

ОЩЕ: "Наливаме бензин в огъня": Кандидат за депутат не хареса мерките заради високите цени на горивата

"В една икономика и потреблението има огромно значение и е нормално, когато цените се повишават, хората да спрат да потребляват толкова и да се балансира системата", каза тя.

По думите й кабинетът е започнал да работи по мерките още при първите сигнали на ескалацията на напрежението в Близкия изток. "Все още не знаем на къде върви. Много е важно как ще преминем през този шок, защото не знаем и тепърва какво ни очаква. Не трябва да подценяваме ефекта, който повишението на горивата има върху хората и върху отделни сектори на икономиката", заяви Щонова.

"Фокусът ни е върху директната защита на домакинствата. Ако инфлацията се разгърне, тя ще засегне всички – и бизнес, и граждани", обясни тя. И уточни, че при необходимост ще бъдат активирани допълнителни още инструменти за справяне с кризата, като подходът ще остане поетапен и внимателно преценен.

ОЩЕ: Икономист: Държавата откликна на исканията на бизнеса, въпросът е откъде ще даде тези пари

Според нея мерките трябва да са целенасочени, за да не се стигне до допълнително разхлабване на инфлацията чрез прекомерни разходи.

Попитана как ще се отрази на земеделието поскъпването на торовете и горивата, Щонова отговори, че те все още остават сравнително по-ниски в България спрямо други европейски държави, което създава определено конкурентно предимство. "Като сериозен риск обаче се очертава не само цената, но и наличността на торове и препарати за растителна защита", поясни тя. По думите ѝ именно това може да се окаже решаващ фактор за крайните цени на храните в следващите месеци.