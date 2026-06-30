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38 т. от 100: След "най-успешните матури в историята", за резултатите след 7 клас хвалба няма

30 юни 2026, 8:25 часа 206 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
38 т. от 100: След "най-успешните матури в историята", за резултатите след 7 клас хвалба няма

Министерството на образованието и науката публикува резултатите от националното външно оценяване в края на 7 и 10 клас. Този път от МОН се въздържаха от коментар за постигнатото от българските ученици, за разлика от обявяването на резултатите от матурите, които тази година бяха определени като най-добрите в историята.

Един от най-стресовите изпити е именно НВО след 7 клас и за съжаление от образователното ведомство тази година не могат да се похвалят с рекордни резултати, което обяснява тяхното мълчание.

Няма поводи за хвалба

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Националният среден резултат по БЕЛ от НВО в VII клас през 2026 г. е 55,28 точки. За сравнение, миналата година седмокласниците в страната са получили средно 55,91 т., което значи спад от 0,63 т.

По математика нещата са далеч по-зле и резултатите са далеч по-лоши. Тази година националният среден резултат в VII клас по математика е 38,46 точки при 42,74 т. през 2025 г. Спадът е 4,28 т.

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Статистически именно миналата година е била най-добрата по резултати, а тази бележи отстъпление в представянето на учениците.

Тазгодишните резултати не са далеч от най-лошите в историята. По БЕЛ най-слаба е била 2020 г. с 51,06 точки, а по математика - 2019 г. с 33,62 точки.

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7 клас изпити НВО кандидатстване 7 клас матури 7 клас
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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