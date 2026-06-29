Излязоха резултатите от матурите в 7. и 10. клас

Министерството на образованието и науката (МОН) публикува резултатите от националното външно оценяване в края на 7 и 10 клас. Учениците и техните родители могат да направят справка ТУК. Проверката става с входящ номер и идентификационен код.

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В тридневен срок от обявяването на резултатите учениците могат да се запознаят с оценената си изпитна работа при условия и по ред, които са публикувани на сайта на съответното Регионално управление на образованието.

Матурата по български език и литература за учениците от седми и десети клас се проведе на 17 юни. През учебната 2025/2026 година нямаше промени във формата и времетраенето на тестовете по този учебен предмет и за двата випуска.

На 19 юни пък се проведе матурата по математика.

На националните външни оценявания по български език и литература, и по математика, се явиха над 110 000 седмокласници и десетокласници.