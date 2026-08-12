Организации алармират: Заради член в бюджета училищата спират обученията, семинарите и служебните пътувания

Част от разпоредбите в приетият Закон за държавния бюджет за 2026 г. пораждат сериозни въпроси и притеснения сред училищата и образователните организации. Основен акцент е чл. 114 и неяснотите около неговото прилагане. Рестриктивното му тълкуване може да ограничи квалификацията на педагогическите специалисти, обмена на добри практики между училищата, участието в конференции и професионални форуми, ученическите инициативи и служебните пътувания.

Това обявиха в свое становище Център "Амалипе" и Мрежата училища "Мисия Отличник".

Според организациите притеснение буди и отмяната на чл. 281 от ЗПУО, с която отпада важна законова гаранция за устойчивостта на финансирането на предучилищното и училищното образование.

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Текстовете, забраняващи илзишните разходи

Текстът в бюджета, срещу който организациите протестират, е чл. 114:

"Чл. 114. (1) Бюджетните организации преустановяват планирането, разходването и трансферирането на средства от бюджетите си за организиране, провеждане и обезпечаване на празнични, развлекателни и спортни прояви за служителите си, в това число коледни, новогодишни тържества и други прояви с неслужебен характер.

(2) Преустановява се провеждането на работни срещи, оперативни и други съвещания, семинари и обучения на служители на бюджетните организации извън предоставените им за управление административни сгради и помещения, освен в случаите на:

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1. международни събития, произтичащи от двустранни или многостранни ангажименти, както и свързани с международни организации;

2. събития, изцяло финансирани от международни програми и проекти, по които организацията е бенефициент, доколкото разходът е изрично заложен като допустим в одобрения бюджет на програмата или проекта;

3. обучения, организирани от публични обучителни институции.

(3) Извън случаите по ал. 2, всички междуведомствени и вътрешни работни съвещания, координационни и други срещи на служители се провеждат единствено в дигитална среда (онлайн) чрез използване на наличната ведомствена инфраструктура".

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Директорите са в неведение и режат разходи от предпазливост

Според организациите проблемите с новите разпоредби са няколко:

Неясно приложение и риск от противоречиво прилагане:

Най-непосредственият проблем е липсата на достатъчно ясно разграничение кои дейности и кои разходи попадат в ограниченията на чл. 114. Това поставя директорите и счетоводителите в ситуация сами да преценяват допустимостта на разходи, при голям риск от последваща финансова санкция. Неясното прилагане на чл. 114 поставя директорите в ситуация да поемат лична отговорност за тълкуването на допустимостта на разходите и на практика ги принуждава към свръхпредпазливост, което може да ограничи дейности, пряко свързани с качеството на образованието.

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Ограничаване на обмена на опит и добри практики между училищата

Обменните посещения между образователни институции са утвърден механизъм за повишаване качеството на образованието. Те позволяват директори, учители, образователни медиатори и други специалисти да наблюдават на място успешни модели и да ги адаптират към собствената си институция. Подобни посещения са особено важни за разпространението на иновации, ефективни модели за превенция на отпадането, работа с родители, ученическо самоуправление, интеркултурно образование, превенция на насилието и други работещи практики. Нещо повече, те са в основата на редица национални програми като "Иновации в действие" и др.

Ограничаване на квалификацията и професионалното развитие

Продължаващата квалификация на педагогическите специалисти е нормативно регламентирана и задължителна част от образователния процес. Настоящият текст поставя под риск обучения в сборни групи, в които участват преподаватели от няколко образователни институции, участие в национални обучения и др.

Неравнопоставеност между доставчиците на квалификация

Ограничителното тълкуване на понятието „публична обучителна институция“ поставя различните лицензирани доставчици на квалификация в неравнопоставено положение и нарушава конкуренцията на пазара на труда. Организации, които разполагат с одобрени и регистрирани програми за квалификация, могат практически да бъдат изключени от възможността да провеждат присъствени обучения извън училището/ ДГ, докато други доставчици получават подобна възможност единствено поради своя правен статут.

Ограничаване на участието в конференции, семинари и професионални форуми

Професионалното развитие не се осъществява единствено чрез формални квалификационни курсове. Конференциите, семинарите, академиите, кръглите маси и други професионални форуми са важен механизъм за обмен на знания, представяне на иновации и изграждане на професионални общности, дискутиране на наболели теми в образованието. Това ще доведе и до отслабване на професионалните мрежи.

Ограничаване на детското и ученическо участие

Ученически парламенти, ученически омбудсмани, младежки и лидерски академии, междуучилищни срещи и други форми на детско участие често предполагат пътуване извън населеното място, при което учениците трябва да бъдат придружавани от учител/и. Рестриктивното прилагане на ограниченията към подобни дейности може да намали възможностите на децата и учениците да участват в инициативи извън собственото си училище, да обменят опит със свои връстници и да развиват граждански и лидерски компетентности.

Неблагоприятен ефект върху малките и отдалечените училища

Училищата в големите градове имат значително по-лесен достъп на място до университети, обучителни организации, институции и професионални форуми. За училищата в малките и отдалечените населени места почти всяко участие в регионална или национална дейност предполага транспорт, командировка, а често и нощувка. При някои числеността на персонала е прекалено малка и е неефективно организирането на самостоятелно обучение, а е необходимо комбинирането с друго училище. Чл.114 предполага едното училище да е в онлайн среда, което поставя в неравнопоставена позиция неговия екип.

Риск за вече поети договорни и финансови ангажименти

Част от училищата вече са планирали и платили квалификации на екипите си преди влизането в сила на Закона за държавния бюджет и в момента са изправени пред необходимостта да търпят финансови загуби на авансово платените средства. В момента има масово откази от страна на директорите на вече планирани изнесени обучения за началото на септември, като хотели и туроператори отказват възстановяване на средствата".

Парите за училищата ще могат да се намаляват по-лесно

Според организациите отмяната на чл. 281 в ЗПУО буди сериозно притеснение. Досега тази разпоредба гарантираше, че средствата от държавния бюджет за финансиране на дейностите в системата на предучилищното и училищното образование се планират ежегодно в размер, не по-нисък като сума и като процент от брутния вътрешен продукт спрямо предходната година.

"Отмяната на чл. 281 не означава автоматично намаляване на средствата за образование през 2026 г., но премахва една важна законова гаранция за устойчивостта на образователното финансиране.

Занапред вече няма нормативна защита, която да не допуска средствата за предучилищно и училищно образование да намаляват както в абсолютен размер, така и като дял от БВП. Това създава риск при бъдещи бюджети, финансирането за образование формално да нараства като номинална сума, но реално да намалява като относителен дял от публичния ресурс и да не следва развитието на икономиката, инфлацията и нарастващите разходи на образователните институции", смятат от "Амалипе".

Център "Амалипе" и Мрежата училища "Мисия Отличник" настояват Министерски съвет да предложи на Народното събрание промяна на чл.281 и чл. 114, а междувременно Министерството на образованието и науката и Министерството на финансите в максимално кратък срок да изготвят и разпространят единни писмени указания за прилагането на чл. 114 в системата на предучилищното и училищното образование, за да има повече яснота.