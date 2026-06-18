След сигнал, че квестори диктували отговорите на матурата: Искат промени при разпределението на квестори за изпитите

Официално искане за преразглеждане и промяна на действащата практика за разпределение на квестори при провеждането на изпити в системата на средното образование ще внесе съветникът в СОС и директор на столичното 119. СУ "Проф. Михаил Арнаудов" Диян Стаматов, който е и председател на Съюза на ръководителите в системата на народната просвета на България.

Решението му идва на фона на придобил популярност сигнал за нарушаване на правилата на "малката матура" след 4 клас, инициирано от квесторите на място.

Квесторите диктували верните отговори и решавали задачите

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Става дума за сигнал, че квестори са диктували верните отговори на учениците от 4 клас на националното външно оценяване по математика. Нарушението е направено в основно училище "Петко Славейков" във Велико Търново, твърди в сигнал БНР родител.

Директорката на училището категорично отрече да има такова нарушение, а проверката продължава.

Сигналът гласи, че половин час след началото на НВО квесторите са започнали да диктуват верните отговори, а на тези с отворен отговор - решенията били записвани на дъската, извън обсега на камерите в класната стая. Децата са били предупредени да си мълчат, защото било за тяхно добро.

Директорката на училището Данка Борисова прегледа записите от камерите по време на изпита. Той е бил с 3 паралелки четвъртокласници. От кадрите без звук няма данни за нарушения на квесторите и вмешателство в изпита, заяви училищната директорка.

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"Проверката показва, че категорично няма подобно нещо. Колегите са с дългогодишен опит като квестори, няма специалисти по математика. Прегледах и резултатите от НВО. Те не се различават от миналогодишните, даже са с 10 точки по-ниски", коментира тя.

72-ма четвъртокласници от училището са се явили на изпита. Постигнатият резултат е средно 66,65 точки, или много добър 4,69. Осем ученици са получили по над 90 точки от максималния резултат от 100 точки.

Проверка започна и Регионалното управление на образованието, заяви неговият началник Здравка Минчева.

Проблемът с външните квестори

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Диян Стаматов коментира проблема с участието на външни квестори при провеждането на изпити в системата на средното образование.

"Учителите, изпълняващи ролята на квестори по време на националните и вътрешноучилищни изпити, следва да бъдат педагогически специалисти, назначени по трудов договор в съответното училище – домакин на изпита. Практиката за разпределяне на външни квестори от други училища следва да бъде прекратена, тъй като създава редица затруднения и крие реални рискове за нормалното протичане на изпитния процес. Небрежното поведение на квестор, който не е част от колектива на приемащото училище, може да се отрази пряко върху спокойствието и представянето на учениците в изпитната зала", смята той.

Освен това, по думите му външните квестори не са под прякото административно подчинение на директора на училището-домакин, което затруднява ефективния контрол върху действията им по време на изпита.

"Натрупаните негативни примери от подобни ситуации, както и множеството основателни сигнали, постъпили в регионалните управления на образованието и в Министерството на образованието и науката, ясно показват необходимостта от промяна на досегашната практика. Ролята на квестора е от съществено значение – не само за техническото провеждане на изпита, но и за създаването на спокойна среда, позитивно отношение към учениците и гарантиране на пълна прозрачност и обективност. Когато се допусне пропуск или грешка от страна на квестора, последиците остават за сметка на учениците, на училището-домакин и на неговото ръководство", категоричен е Стаматов.

Поради всички горепосочени причини той обяви, че внася в деловодството на МОН официално искане за преразглеждане и промяна на действащата практика за разпределение на квестори при провеждането на изпити в системата на средното образование.

"Считам, че е необходимо да се въведе устойчива и професионално издържана организация, в която учителите от съответното училище имат водеща роля в изпитния процес, с ясна отговорност и ангажираност към учениците и институцията, в която преподават", довъплва той.