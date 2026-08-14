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Нашите ученици покориха Международната олимпиада по информатика

14 август 2026, 10:08 часа 711 прочитания 0 коментара
Снимка: Сдружението на олимпийските отбори по природни науки
Нашите ученици покориха Международната олимпиада по информатика

Изключителен български успех на Международна олимпиада по информатика (IOI) в Ташкент, Узбекистан. Националният ни отбор спечели 4 медала — злато, сребро и два бронза. Сред тях се откроява изключителното постижение на Андрей Стефанов (11. клас, ПЧМГ, София), който тази година стана едва вторият българин в историята ни за близо 40 години със златни медали както от Международната олимпиада по математика (IMO), така и от Международната олимпиада по информатика (IOI) в една и съща година — постижение, което преди него имаше само Емануил Тодоров, през 1989 г.

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В световен мащаб Андрей е 22-рият ученик, постигнал това двойно злато за всички времена.

Постиженията на останалите олимпийци са не по-малко ценни – другите медалисти са Сава Делев (10. клас, ПЧМГ, София) — сребро, и Кирил Зулямски (9. клас, СМГ, София) и Александър Пендов (10. клас, МГ „Акад. Кирил Попов“, Пловдив) — бронз.

Отборът донесе на България 4 от 4 медала.

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медали Олимпиада по информатика
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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