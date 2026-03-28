Българските родители са безотговорни? 62% не се интересуват какво се случва в училище, синдикатът иска да подписват договор и да бъдат наказвани

Подписване на задължителен договор за партньорство със задължения за родители на ученици и санкции, ако тези задължения не бъдат изпълнявани. За това настояват от Синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа".
"МОН няма влияние над българските родители! Министерството няма механизми да въздейства на родителите, а резултатите говорят сами", категорични са от синдиката, които публикуваха своята позиция във Фейсбук.
Без активни родители няма силно образование
Още: Риск за сигурността на децата: Синдикат "Образование" против 20 април да е неучебен, но присъствен
От синдиката обрисуват стряскаща картина на родителско безхаберие, при която повечето родители не проявяват никакъв интерес към училищния живот на своите деца:
- 89% от родителите не се интересуват кой е министър на образованието
- 77% признават, че се чувстват безсилни да променят училищната система
- 62% не се интересуват от училищния живот и събития
- 58% смятат, че никой не може да им казва как да възпитават децата си
Според синдиката това не е просто статистика, а сигнал за дълбока криза в партньорството между училище и родители.
По думите им без активни родители няма как да има силно образование, без доверие – няма резултати, а без общи усилия – губят децата.
Още: 6 седмици лятна ваканция и учебна година от август: Къде е България в европейското образование и увеличават ли родителите ваканциите
Синдикат "Образование" настоява за няколко неща, сред които официален договор, в който да бъдат описани задълженията на родителите, а ако те отказват да ги спазват, да следват санкции.
- Това са всички искания на синдикалната организация:
- Реални политики за ангажиране на родителите!
- Ясни механизми за взаимодействие училище–семейство!
- Задължителен договор за партньорство със задължения за родители!
- Административни и финансови санкции за родители при липса на партньорство!
- Връщане в йерархията и авторитета на учителите, като МОН спре незабавно да приоритезира родителите и НПО-тата
"Време е да върнем родителите в училището – не като наблюдатели и модератори, а като отговорни партньори, овластени със задължения!", пишат от Синдикат "Образование".
Още: Синдикални идеи в образованието: Религия, повтаряне на 1 клас, отпадане на НВО и санкции за родителите
"Трябва да се започне от възпитанието"
"В българската образователна система социализацията и възпитанието досега се неглижират и те по никакъв начин не могат да бъдат измерени. Родителските организации и голяма част от българското общество избягват от идеята да направим една оценка по добродетели", коментира в началото на месеца Юлиян Петров от синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа".
"Либералната прослойка у нас иска едно общество без правила, без точен ред и всички в него да бъдат щастливи. Разбира се, няма такова общество на Земята! Но тиражирайки подобни модели, те увличат край себе си хора, които вярват в нещо несъществуващо. А истината е съвсем различна - в училище ние трябва да се научим на определен начин на живот – да бъдем добри, компетентни, успешни", смята Петров.
Според него това се случва с един къртовски труд и една интервенция към личността на подрастващия, който трябва да се научи на ред, дисциплина, упоритост, устойчивост и не на последно място и на добродетели, които да започне да спазва.
"За да имаме по-качествено образование, са необходими промени в учебните планове, намаляване обема на учебното съдържание, демократично спазване на правилата в училището. Необходимо е да се обърне внимание на социализацията, на възпитанието като се започне от родителите в семейството и след това се надгради в училището", коментира той.