Българските родители са безотговорни? 62% не се интересуват какво се случва в училище, синдикатът иска да подписват договор и да бъдат наказвани

28 март 2026, 8:00 часа 536 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Подписване на задължителен договор за партньорство със задължения за родители на ученици и санкции, ако тези задължения не бъдат изпълнявани. За това настояват от Синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа".

"МОН няма влияние над българските родители! Министерството няма механизми да въздейства на родителите, а резултатите говорят сами", категорични са от синдиката, които публикуваха своята позиция във Фейсбук.

Без активни родители няма силно образование

От синдиката обрисуват стряскаща картина на родителско безхаберие, при която повечето родители не проявяват никакъв интерес към училищния живот на своите деца:

  • 89% от родителите не се интересуват кой е министър на образованието
  • 77% признават, че се чувстват безсилни да променят училищната система
  • 62% не се интересуват от училищния живот и събития
  • 58% смятат, че никой не може да им казва как да възпитават децата си

Според синдиката това не е просто статистика, а сигнал за дълбока криза в партньорството между училище и родители.

По думите им без активни родители няма как да има силно образование, без доверие – няма резултати, а без общи усилия – губят децата.

Синдикат "Образование" настоява за няколко неща, сред които официален договор, в който да бъдат описани задълженията на родителите, а ако те отказват да ги спазват, да следват санкции.

  • Това са всички искания на синдикалната организация:
  • Реални политики за ангажиране на родителите!
  • Ясни механизми за взаимодействие училище–семейство!
  • Задължителен договор за партньорство със задължения за родители!
  • Административни и финансови санкции за родители при липса на партньорство!
  • Връщане в йерархията и авторитета на учителите, като МОН спре незабавно да приоритезира родителите и НПО-тата

"Време е да върнем родителите в училището – не като наблюдатели и модератори, а като отговорни партньори, овластени със задължения!", пишат от Синдикат "Образование".

"Трябва да се започне от възпитанието"

"В българската образователна система социализацията и възпитанието досега се неглижират и те по никакъв начин не могат да бъдат измерени. Родителските организации и голяма част от българското общество избягват от идеята да направим една оценка по добродетели", коментира в началото на месеца Юлиян Петров от синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа".

"Либералната прослойка у нас иска едно общество без правила, без точен ред и всички в него да бъдат щастливи. Разбира се, няма такова общество на Земята! Но тиражирайки подобни модели, те увличат край себе си хора, които вярват в нещо несъществуващо. А истината е съвсем различна - в училище ние трябва да се научим на определен начин на живот – да бъдем добри, компетентни, успешни", смята Петров.

Според него това се случва с един къртовски труд и една интервенция към личността на подрастващия, който трябва да се научи на ред, дисциплина, упоритост, устойчивост и не на последно място и на добродетели, които да започне да спазва.

"За да имаме по-качествено образование, са необходими промени в учебните планове, намаляване обема на учебното съдържание, демократично спазване на правилата в училището. Необходимо е да се обърне внимание на социализацията, на възпитанието като се започне от родителите в семейството и след това се надгради в училището", коментира той.

Десислава Любомирова
