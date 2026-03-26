Риск за сигурността на децата: Синдикат "Образование" против 20 април да е неучебен, но присъствен

26 март 2026, 11:22 часа 248 прочитания 0 коментара
Синдикат "Образование" предлага МОН да коригира своята заповед и 20 април – денят след изборите, да бъде обявен за неучебен и неприсъствен ден за учениците във всички български училища. 

Това е експертното становище на хиляди учители и директори от образователната система, пишат в своята страница във Фейсбук от синдикалната организация.

В проучване на синдиката 97,5% от респондентите смятат, че заповедта на МОН за присъствен ден на учениците е неприложима, тъй като огромна част от училищата ще бъдат затворени след изборите, а много учители и директори ще участват в комисии или като наблюдатели в изборния процес. 

Риск за здравето и сигурността на децата

От "Образование имат няколко аргумента:

  • Близо 70% от българските училища се използват за избирателни секции. В утрото на 20 април тези сгради няма да бъдат достъпни и подготвени за ученици.
  • Близо 50% от учителите, служителите и директорите ще участват в изборния процес в една или друга форма.
  • Хипотезата стотици хиляди ученици да бъдат под ръководството на учители и директори извън училищата, някъде в градовете и селата, е свързана с огромен риск за децата

Синдиците питат дали всички музеи в София могат да съберат учениците от близо 300 столични училища.

"Могат ли експертите на МОН да поемат риска от непредвидени ситуации извън училищните сгради за всички български ученици? Или при евентуален инцидент отново ще бъдат обвинени учители и директори? За 24 май, при сходна ситуация, традиционно денят е неучебен и неприсъствен, въпреки че много повече учители, ученици и родители участват в празнични мероприятия, а училищата не са затворени", се казва в становището.

Според синдиците българската просветна общност дълбоко признава значението на 150-годишнината от Априлското въстание за българската история и ще се включи активно в отбелязването ѝ, а Синдикат "Образование" подкрепя безрезервно предложението на министъра на образованието проф. Сергей Игнатов и министъра на културата маестро Найден Тодоров 20 април да стане официален празник.

"Но нека не смесваме историческия патриотизъм с риска за здравето и сигурността на децата. Патриотизмът се формира ежедневно и систематично от българските учители и родители", пишат от организацията. 

Темата за деполитизацията на българските учители

Синдикат "Образование" категорично заявява, че кандидат-политиците трябва да престанат да спекулират с темата за деполитизацията на българските учители.

"Българските учители имат право да участват в политическия живот и да се кандидатират за народни представители. Ограничаването на това право би било нарушение на българската конституция. Съществува забрана за провеждане на партийни дейности в училищата и детските градини, но това не означава лишаване на учителите от гражданските им права", пише в позицията.

"Важно е да се отбележи, че за да станеш учител в България не се изисква политическа протекция, но това не важи в същата степен за длъжността директор. Изследване на Синдикат "Образование" показва, че политически партии и техни представители традиционно се намесват в избора на директори", твърдат от синдикалната организация.

Синдикат "Образование" поставя следните въпроси към българските политици:

  • Защо има огромни партийни интервенции при назначаването на директори?
  • Защо учителите бяха изключени от комисиите за избор на директори, а в тях бяха включени представители на обществения съвет без ценз и експертиза?
  • Защо има "политическа" мандатност при директорската длъжност и длъжността началник на РУО?
  • Защо има постоянни опити да се изолират учители и директори от процеса на формиране на образователните политики?
  • Защо няма минимален ценз и изискване за образование и опит при избора на народни представители, при положение че именно те създават бъдещите национални политики?
Десислава Любомирова
