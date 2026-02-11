Любопитно:

Кабинетът в оставка раздава милиони за строеж и ремонти на детски градини и училища

Кабинетът в оставка одобри с 27 888 885 евро за строеж и ремонт на детски градини и училища, на спортна база, студентски общежития и други общински проекти. Със средствата ще се финансират извършени дейности по Програмите на МОН, насочени към осигуряване на повече места за деца и ученици в градини и училища, подобряване на спортна база и студентски общежития през 2026 г. и други проекти изпълнявани от общините, подчертават от правителствената пресслужба след края на правителственото заседание в сряда.

С част от средствата ще се покрият разходи по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища и по Програмата за спортни площадки и физкултурни салони.

Одобрени са и трансфери за висши училища, които обновяват студентски общежития също по Програма на МОН.

Има финансиране и за проекти на Министерство на културата, което също изгражда спортна инфраструктура в училищата по изкуства.

С друго правителствено решение от днес се изменя РМС № 52 от 2026 г. за одобряване финансиране на Министерството на образованието и науката, на държавни висши училища и на общините за 2026 г. Изменението касае коригиране на техническа неточност в приложението към това решение. С поправката се посочва коректното местоположение на три от училищата, в които ще бъдат ремонтирани съществуващи спортни площадки.

