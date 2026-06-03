Отговорите на външното оценяване по български език и литература за 4. клас за 2026 г.

Над 55 000 четвъртокласници се явиха на национално външно оценяване по български език и литература в общо 1706 училища в цялата страна.

Очаква се в обедните часове Министерството на образованието и науката (МОН) да публикува изпитния вариант и ключа с верните отговори. Материалите може да видите първо в Actualno.com в този материал.

Изпитът се състоя в 25 задачи и бе с продължителност един час. За учениците със специални образователни потребности времето за решаване на теста е с 30 минути повече. Задачите по български език включват 13 езикови, 11 литературни и една задача за създаване на текст. Във въпросите се изискваха знания за основни правила на българския книжовен език, четене с разбиране, интерпретиране на конкретни ситуации и създаване на текст.

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На 4 юни ще бъде изпитът по математика. Тестът отново ще включва 25 задачи. Чрез тях ще се проверят базовите математически знания и умения на учениците, усвоени в начален етап, както и способността на децата да разсъждават.

Максималният брой точки за всеки от изпитите е 100 т. Резултатите от двете малки матури ще бъдат обявени до 15 юни.