Чуждите студенти у нас масово учат медицина, българите вече са малцинство

29 януари 2026, 10:00 часа 251 прочитания 0 коментара
Над 16 500 чужди студенти учат в българските университети и вече има специалности, в които те са повече от българските им колеги. Такова професионално направление е медицината, където чуждестранните студенти у нас вече са мнозинство.

Устойчиво, в България има все повече чуждестранните студенти. През академичната 2024/2025 г. те вече са 16 532 души, което представлява 8,67% от всички студенти у нас.

В същото време около 20 000 българи учат в чужбина. Това показват данните от проекта на нова Национална карта на висшето образование за 2025 г., пише Сега.

Чужденците масово учат за лекари, българските студенти са малцинство

През 2024/2025 г. в България има общо 190 650 студенти. От тях 174 118 са български граждани (91,33%), а чуждестранните студенти са 8,67%, при 4,2% през 2015 г. Въпреки че чужденците, следващи у нас са все повече, те са концентрирани в сравнително малък брой професионални направления. Близо 60% от всички чуждестранни студенти в страната се обучават само в две области – медицина (49,2%) и дентална медицина (9,9%).

Медицина е единственото професионално направление у нас, в което чуждите студенти са повече от българските – 58,6% срещу 41,4%. В дентална медицина делът на чуждестранните студенти е 47,8%, във ветеринарна медицина – 32,5%, а във фармация – 15,9%.

Източник: Getty Images

Над 10% е делът им и в направленията туризъм, транспорт, музикално и танцово изкуство, както и теория и управление на образованието.

Най-много са гърците и англичаните

Чуждестранните студенти в България идват от над 120 държави, като почти 90% от тях са от Европа. Близо половината са граждани на Гърция, Великобритания и Германия. За разлика от България, средно в Европейския съюз над 50% от чуждестранните студенти идват от други континенти, основно от Азия, Африка и Южна Америка.

Факт са и професионални направления, в които учат само български студенти – металургия и растителна защита. В редица други делът на българите надхвърля 99%. Такива са животновъдство, военно дело, национална сигурност, химични технологии, материали и материалознание, както и проучване и добив на полезни изкопаеми.

