"Кораб е по-редно да плава в морето, отколкото в океана": Из новата методика на "верен и по-верен отговор" за оценка на готовността на децата за училище

Снегът и сладоледът са "Състояние на студа", а един кораб е по-редно да плава в морето, отколкото в океана.

Това би трябвало да съобразят децата в предучилищните групи, за да бъдат оценени като добре подготвени за училище според новата методика, която е част от готвената образователна реформа на правителството.

Тези и други откъси от "Готовност за училище: Скринингов инструмент и ръководство за учителя" представи образователният експерт Ирина Манушева, която изрази мнение, че проблемите в образованието започват още от детската градина.

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Верен и по-верен отговор: Бащата е добре да е "голям", не толкова добре - да е "родител"

"Не ми е думата за наредбата в случая, макар че на прима виста се сещам за няколко сценария, в които клеймото, с което ще тръгне детето на училище, няма да е шега работа. А изобщо за нагласите на огромна част от педагозите и техните преподаватели. За това, че много от тях са закърмени с представата, че има само един верен отговор, само една вярна посока на мислене, само един възможен цвят на небето. И този модел се възпроизвежда отново и отново. И в обучението на педагозите, и в това на децата от детската градина до 12 клас", написа Манушева.

Тя цитира няколко озадачаващи "задачи", които децата трябва да решат по предварително определен "правител начин".

Така например те трябва да продължат изречението "Ти си дете, а татко е....". Ако отговорят "голям", системата ще им присъди максималните 2 точки. Ако обаче изберат да кажат "родител", ще получат само 1 точка, тъй като според методиката този отговор, макар да е напълно верен, не е на висотата на "правилния".

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На същия принцип са разписани и "правилните" отговори за изречението "Самолетът лети в небето, а корабът плава...". При отговор "в морето" детето получава максималните 2 точки, но ако каже "в океана", му се присъжда само 1 точка.

Абсурден е и примерът за довършване на изречението "Колата има 4 колела, а моторът има...". Ако детето отговори "2" удря джакпота с 2 точки, но ако си позволи да "кривне" от правилната формулировка и каже практически същото "само 2", точките му падат наполовина.

Знаят ли малките деца за "органите на сетивата" и "състоянията на студа"

В същото време методиката предполага, че 5-6-годишни деца биха могли да владеят сравнително сложна терминология.

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Така на въпроса какво са очите и ушите, най-много точки биха получили децата, които заявят, че те са "органи на сетивата" - дефиниция, която почти никое дете на тази възраст не владее. Всеки друг отговор би получил по-малко точки.

"Започваме със "състояния на студа" (трима автори са се подписали под това!!! някой да занесе успокоителни на всичките им учители по физика от 5 до 12 клас, моля, спешно), кораб, който е по-редно да плава в морето, отколкото в океана, и ако през зимата вали сняг, през есента не е дъжд, а са листа. Приключваме 15 години по-късно със славното заключение на учителка по български език и литература, че на 18-19 децата нямат достатъчно житейски опит, за да пишат есе. После се чудим защо децата ни не обичат да ходят на училище и защо са на последно място в Европа по умения за творческо и критично мислене. И това, разбира се, в комбинация с неестествена целодневна среда на 25+ деца с 1-2 възрастни, неуважение към детската личност и способността ѝ да взема елементарни решения за себе си и собственото си тяло плюс масово вербално и емоционално насилие. Да, има изключения. Да, и в двете посоки. Да, това "образование" е задължително за 4-годишното ви дете", коментира Манушева.