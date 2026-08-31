Учениците с две дълги пролетни ваканции през 2027 г., МОН промени графика

Учениците ще имат две по-дълги почивки през пролетта на 2027 г. - девет дни в началото на април, от 3 до 11 април, и десет дни около Великден и Гергьовден - от 30 април до 9 май.

Промените са част от окончателно утвърдения график на учебното време, който Министерството на образованието и науката (МОН) публикува след общественото обсъждане и множеството коментари за началото на учебната година и разпределението на ваканциите.

Според просветното министерство във финалния вариант са отразени голяма част от получените становища, включително предложенията за избягване на накъсването на почивните дни около официалните празници. Още: Синдикат "Образование" иска още 1 седмица коледна ваканция - учениците да се връщат след Ивановден

Затова 5 и 7 май ще бъдат обявени за неучебни дни за учениците от 1. до 11. клас. Така около Великден и Деня на храбростта и празника на Българската армия се оформя по-дълга почивка.

Още четири дни без учебни занятия ще има и около 24 май. Традиционно 25 май ще бъде неучебен ден - денят след празника на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.

Различен график за зрелостниците

За 12. клас пролетната ваканция остава в първоначално предложения вариант - от 8 до 11 април. За зрелостниците 5 и 7 май ще бъдат учебни дни. Още: Директорите с контрапредложение на МОН за ваканциите: Гъвкав календар и 15 септември да не е задължителен първи учебен ден

Причината е необходимостта да бъде осигурено достатъчно време за оформяне на оценките за завършване на средното образование и подготовка за държавните зрелостни изпити.

Учебната година за дванадесетокласниците приключва по-рано - на 13 май. Затова според МОН всеки учебен ден в последните седмици е важен за успешното приключване на учебната година и подготовката за матурите.

Учебната година ще приключи по-късно

Двата допълнителни неучебни дни през май ще доведат до промяна и в края на учебните занятия за останалите класове. Причината е законовото изискване за определен минимален брой учебни дни. ,Още: МОН показа ваканциите на учениците през следващата учебна година

Учениците от 1. до 3. клас ще приключат учебната година на 2 юни вместо на 31 май. За 4. до 6. клас последният учебен ден ще бъде 16 юни вместо 14 юни.

При учениците от 7. до 11. клас учебната година ще приключи на 2 юли вместо на 30 юни.

Променят и датите за изпитите след 7. и 10. клас

Промени има и в графика на националното външно оценяване по български език и литература след 7. и 10. клас. Още: 6 седмици лятна ваканция и учебна година от август: Къде е България в европейското образование и увеличават ли родителите ваканциите

Изпитът ще се проведе на 18 юни вместо на 16 юни. Изпитът по математика ще бъде на 21 юни, а не на 18 юни.

Дните на изпитите ще бъдат неучебни за всички останали ученици. Така между двата изпита се осигурява повече време, а останалите класове ще получат по-дълга почивка, тъй като неучебните дни се съчетават със събота и неделя.

Без промяна за началото на учебната година

Следващата учебна година ще започне както досега - на 15 септември.

Без промяна спрямо първоначално предложения график остават и есенната и коледната ваканция. Есенната ще бъде от 31 октомври до 2 ноември 2026 г., а коледната - от 24 декември 2026 г. до 3 януари 2027 г.

Междусрочната ваканция ще бъде от 30 януари до 2 февруари 2027 г.

Без промяна остават и датите за държавните зрелостни изпити - 19 и 21 май.