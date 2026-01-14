Глас срещу закона за образованието в 6 без 10: Децата като перде или по-точно - като тоалетна хартия

Властта в оставка се амбицира да приеме спорните промени в Закона за предучилищното и училищното образование. Опозицията се възмути, че в края на живота на това Народно събрание вероломно се прави опит законът да бъде приет, въпреки че правителството падна и въпреки че нововъведенията се отхвърлят от голяма част от българското общество.

Експерти също се обявиха против действията на управляващото мнозинство.

"Не можем да спим от активността на отиващото си Народно събрание", коментира Надежда Цекулова, граждански активист и човек, който много отблизо следи темата за образованието и здравеопазването.

"Наглост и безочие"

"Не знам как да коментирам активизирането по образователните промени в парламент, който си отива. Единствените думи, които ми хрумват, са наглост и безочие, защото всъщност ако говорим за Закона за изменение на Закона за училищното и предучилищно образование, това е един дълбоко компрометиран в същността си акт, който беше оспорен със стотици становища, небивала активност по оспорване на предложения от едно министерство промени още през май месец 2025 година, когато Министерството на образованието го публикува за първи път. Въпреки тези стотици отрицателни становища, Министерството не се вслуша в гласа на експертите, внесе този проект в Народното събрание и сега това отиващо си Народно събрание смята като подарък към избирателите и техните деца и като стимул да ги изпрати пред урните, да гласува този законопроект, който ще влоши допълнително състоянието на българското образование, което и в момента е катастрофално", категорична е тя, цитирана от БНР.

Според нея в огромния проект за промени, който беше предложен през 2025 година, е имало "няколко положителни елемента", но те не си заслужава да бъдат коментирани като отделен казус, "тъй като системата е в период на полуразпад".

Повече пари, а никакви резултати

Според нея въпреки наливаните в системата все повече пари, тя остава крайно неефективна и това личи по резултатите на българските ученици.

"От 2016 година, когато господин Вълчев за първи път става министър на образованието, до 2025 година, когато за последен път стана министър на образованието, бюджетът за образование от 3,3 милиарда лева е нараснал на 10,5 милиарда лева. За същия този период резултатите на българските седмокласници на националните външни оценявания не са помръднали и са в зоната на абсолютната двойка", категорична е Цекулова.

В профила си във Фейсбук тя лаконично обобщи ситуацията - "децата като перде или по-точно - като тоалетна хартия".

