Кметове под натиск: Учениците се разскачаха за ваканция, но без онлайн обучение

Някои области в България вече са в грипна епидемия и училищата са затворени. Това явно предизвиква искрена завист сред връстниците им от останалите краища на България, които все още са принудени да ходят на училище.

В социалните мрежи те настояват за грипна ваканция, пренебрегвайки официалните данни за епидемичните нива.

Под такъв обществен натиск се почувства кметът на Самоков д-р инж. Ангел Джоргов, който сметна за необходимо да обясни на учениците в неговия район защо все още не могат да разчитат на съдействие за обявяването на ваканция.

Ваканционното настроение е по-заразно от грипа

"Скъпи ученици, признавам си – призивите ви за грипна ваканция ме развълнуваха искрено. Явно вирусите вече не са единствените, които "върлуват" – ваканционното настроение също е доста заразно", започна шеговито кметът.

Джоргов обаче уточни, че той няма правомощията да обявява грипните ваканции. Кметът похвали децата, че са наистина убедителни в аргументите си, но ваканциите не се обявяват по желание.

"За да има грипна ваканция, са нужни официални данни от РЗИ за повишена заболяваемост, при това над определен минимален праг. Към момента стойностите са под тези нива, което означава, че грипът все още не е получил официално "разрешение" да ви пусне във ваканция", пише кметът.

Джоргов коментира и искането на учениците не просто да излязат ваканция, но и да не бъдат тормозени с онлайн обучение.

"Що се отнася до предложението да не бъдете онлайн – то също не зависи от мен, а от една друга институция – Министерството на образованието. Обещавам ви обаче, че щом институциите кажат "да" и показателите го позволят, няма да се бавя и минута и веднага ще настоявам за обявяване на грипна ваканция", пое ангажимент кмета.

Той изрази мнението си, че ваканция точно преди края на учебния срок не е най-добрият помощник.

"Сега е моментът за последен напън, за оправяне на оценки и за финален спринт към по-добър успех. А за междусрочната ваканция… е, там вече може и да помислим дали да не бъде малко по-дълга", обяви още кметът на Самоков.

