Съдът спря разширения изпит по математика и други предмети след 7 клас

Съдът спря спорния и атакуван от родители интегрален изпит по математика в 7 клас, на който учениците трябваше да демонстрират знания освен по математика, и по 5 други предмета. Това става ясно от определение на Административен съд-София град от 19 декември 2025 г.

Съдебното решение спира предварителното изпълнение на министерската заповед на просветния министър в оставка Красимир Вълчев от август миналата година, в частта й, в която бе определено изпитът от националното външно оценяване по математика в края на 7. клас през учебната 2025/26 г. да се проведе под формата на тест, който интегрира общо 6 учебни предмета - математика, биология, химия, физика, география и човекът и природата, пише в. "Сега".

Родителите атакуваха промяната

Промяната във формата на изпита възмути масово родителите и те го атакуваха, внасяйки по поотделно 3 съдебни жалби. В мотивите се посочваше, че заповедта на министъра за интегралния изпит е незаконосъобразна и противоречи на принципа за предвидимост в училищното образование.

Родителите са на мнение, че променяйки формата на изпита ненадейно, министърът третира по различен начин учениците от различните випуски, което е недопустимо.

Съдът е приел аргументите на родителите и е съгласен, че изненадващата новина за формата на изпита поставя учениците в неизгодно положение.

"С издаването непосредствено преди началото на учебната 2025 - 2026 година на оспорената заповед, с която се въвежда нов формат на изпита от националното външно оценяване по математика, адресатите на акта несъмнено са поставени в състояние на изненада и непредвидимост относно съдържанието на един от изпитите, които са от решаващо значение за по-нататъшния етап от училищното им образование", твърди съдът.

Идеята на МОН

МОН беше разпоредило, че изпитът трябва да продължи 180 минути и да съдържа общо 24 задачи. От тях 18 задачи (с избираем отговор и със свободен отговор) по математика, а останалите 6 задачи (с избираем отговор и с кратък свободен отговор), освен по математика, трябваше да проверят и компетентности по останалите 6 учебни предмета.

Министерството обяви, че целта напромяната е да се засили обучението и по другите предмети от областта на природните науки, в които изоставаме значително от средното европейско ниво.

Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

От АССГ съобщиха, че министър Вълчев е обжалвал спирането на заповедта, но след това е оттеглил жалбата си. Делото е насрочено по същество за 30 януари.

Настоящето съдебно решение предполага изпитът да остане в настоящия си вид - само със задачи по математика. За евентуална промяна вероятно ще е нужна нова заповед на министъра.