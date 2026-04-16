Отпускат над 7,5 млн. евро за строеж и ремонт на детски градини, училища, спортна база и студентски общежития

Служебното правителство одобри с 7 576 869 евро да бъдат финансирани извършени дейности по Програмите на Министерството на образованието и науката, насочени към осигуряване на повече места за деца и ученици в градини и училища, подобряване на спортна база и студентски общежития през 2026 г., съобщиха от правителствената пресслужба. Част от средствата ще покрият разходи на училища и общини по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища, и по Програмата за спортни площадки и физкултурни салони.

Изплатените до момента средства по Програмата за разширение на образователни институции са в размер на 26 210 391 евро. За физкултурни салони и спортни площадки са изплатени 81 286 952 евро. До момента са изградени 64 нови физкултурни салона и 237 площадки. Одобрени са и трансфери за висши училища, които обновяват студентски общежития, също по програма на МОН.

