Отпускат над 7,5 млн. евро за строеж и ремонт на детски градини, училища, спортна база и студентски общежития

16 април 2026, 23:42 часа 369 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
Служебното правителство одобри с 7 576 869 евро да бъдат финансирани извършени дейности по Програмите на Министерството на образованието и науката, насочени към осигуряване на повече места за деца и ученици в градини и училища, подобряване на спортна база и студентски общежития през 2026 г., съобщиха от правителствената пресслужба. Част от средствата ще покрият разходи на училища и общини по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища, и по Програмата за спортни площадки и физкултурни салони.

Изплатените до момента средства по Програмата за разширение на образователни институции са в размер на 26 210 391 евро. За физкултурни салони и спортни площадки са изплатени 81 286 952 евро. До момента са изградени 64 нови физкултурни салона и 237 площадки. Одобрени са и трансфери за висши училища, които обновяват студентски общежития, също по програма на МОН.

Елин Димитров Отговорен редактор
Ремонт служебно правителство детски градини студентски общежития
