Различни обувки, библия и Аладин: Четвъртокласниците впрегнаха "висши сили" за отлични оценки на матурите

Матурите винаги са съпроводени с огромно вълнение и притеснение, както за учениците, така и за родителите. А какво да се каже за четвъртокласниците, за който това е първи изпит. Но тазгодишното национално външно оценяване (НВО) по български език и литература (БЕЛ) и математика ще останат в историята с невиждана "подготовка". Оказва се, че в битката за високи оценки децата са впрегнали не само знанията си, но и висши сили и суеверия.

Забавна и същевременно трогателна история, споделена от начален учител, разкрива на какво са готови малките ученици, за да си гарантират успех на първия важен изпит в живота им.

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Различни обувки против уроки и за висок резултат

Четвъртокласник е решил, че ще изкара по високи оценки, като на двата изпита отиде с две различни обувки. Момчето се появило в училищния двор, обуто с две напълно различни по цвят и модел обувки. На въпрос на своята учителка защо е избрал тази нестандартна визия, младежът отговорил съвсем сериозно: "Против уроки!". Той обяснил, че решението му е напълно осъзнато и има за цел да му донесе късмет при решаването на задачите.

И още трикове

Оказва се, че суеверието с обувките не е върхът на айсберга. Преподаватели споделят, че на изпита по БЕЛ част от децата са носели със себе си Библията и съвсем открито са се кръстели на чиновете си секунди преди да обърнат изпитните варианти.

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Други пък са заложили на източната мистика, стискайки в ръце фигурки на Аладин с надеждата, че духът от вълшебната лампа ще се появи в точния момент, за да им подскаже верните отговори.

"След като са намесени висши сили, джинът от лампата и чифт различни обувки, не можем да очакваме нищо друго освен космически резултати. Психологическата подготовка за НВО тази година определено е на професионално ниво. Имаме всичко: математика, теология, арабски приказки и висша мода против уроки", коментират с усмивка присъствали на изпитите учители.

Дали тези тактики на четвъртокласниците ще проработят, предстои да разберем, когато излязат официалните резултати следващата седмица. Едно обаче е сигурно – българските деца притежават богато въображение и воля за успех.