Властта изтегли парите по сметките на училища, директорите в шок

Смут в системата на училищното образование, след като новата власт изтегли неизразходваните към 3 юни пари по сметките на държавните училища в страната. Мярката засяга около 300 училища, съобщават от Министерството на образованието.

От писмо, изпратено през инспектората по образование до ръководствата на училищата, става ясно, че отнемането на лимитите по сметките на държавните училища е със заповед на министрите на образованието и финансите.

Двете министерства аргументират своя ход с "по-ефективно управление на публичните разходи до приемането на закона за държавния бюджет за 2026 година". Именно тази мярка е довела до служебното отнемане на неизразходения към 3 юни лимит за плащания.

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"Уж битка с олигархията, а се удрят майки, пенсионери и училища"

Негативните реакции в мрежата след тази новина не закъсняха.

"Какво прави Радев?!?! Първо опитаха да намалят майчинството и пенсиите. После да изтеглят незаконен дълг, за което бяха спрени. Сега източват сметките на училищата в България?!?!", написа възмутен Михал Камбарев от "Продължаваме промяната".

Той цитиран думите на шок на Траяна Николова, директор на Професионалната гимназия по лека промишленост в Хасково, след като е открита празната сметка на училището.

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"Ако Радев не спре да слуша хората около себе си, заслепени от получената пълна власт, ще си отиде по-бързо и от Слави Трифонов", предупреди Камбарев.

"Няма как цяла кампания да говориш за битка с олигархията и след това да удариш майките, пенсионерите, училищата. А Борисов, Пеевски и схемите за милиарди никой да не пипа. Отстрани изглежда сякаш има сделка — Борисов и Пеевски да не атакуват, защото никой не ги е виждал от изборите насам, а Радев да не пипа тях и големите схеми. За сметка на това се оказа, че ОЛИГАРХИЯТА СА майките, пенсионерите, училищата. Май страховете дори на избирателите и симпатизантите на Радев, че цялата власт може да им замъгли разсъдъка, се оказват верни", коментира още политикът.

"България намери начин да избегне процедурата за свръхдефицит. Държавата е пребъркала сметките на 300 училища и им е прибрала парите. Като ги свърши, може да започне и частни сметки да попива - както правят в Русия", заяви от своя страна комуникационният мениджър Людмил Каравасилев.

Директорите в шок

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"В първия момент наистина много силен шок изживяхме", сподели директорът на ПГЛП "Райна Княгиня" – Хасково Траяна Николова. "Плащаме належащото, всичко друго отлагаме", допълва тя.

В същата ситуация е и гимназията по туризъм.

"В момента в сметките не притежаваме нищо. Ние се притеснихме най-вече заради това, че имаме учебни практики по две от професиите – производство на хляб, сладки и хлебни изделия и кетъринг, и ежедневно се снабдяваме с продукти от фирмите, от нашите партньори. Това ни притесни, че няма да можем да изплащаме фактурите", коментира от своя страна Лидия Педалова, директор на ПГ по туризъм "Александър Паскалев" – Хасково пред бТВ.

"Добре, че разплатихме STEM проекта, защото там бяха по-големи сумите към фирмите. Приключили сме със STEM проекта и сега се надяваме да отпуснат бюджета, да приемат закона. Ако имаме някакви текущи ремонти, да можем да ги поемем", твърди още Педалова.

Позицията на МОН е, че мярката има временен характер до приемането на държавния бюджет и се отнася единствено до държавните образователни институции.

От министерството са категорични, че няма да остане месец без финансово обезпечение и месечните лимити ще продължат да се превеждат ежемесечно към образователните институции.