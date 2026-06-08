ДБ предлага забраната за джендър пропаганда в училище да отпадне

От 2 години насам в българското училище е налице правна забрана за пропагандата на нетрадиционна сексуална ориентация и нестандартната полова идентичност. Сега обаче тази забрана може да отпадне. Именно такова е предложението на "Демократична България" във внесения от тях в Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование.

Законопроектът е заведен в НС на 29 май, като вносители са народните представители от ДБ Елисавета Белобрадова, Анна Бодакова и Стела Николова.

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Затрупан сред по-открояващите се реформи като въвеждане на такси в детските градини през лятото, целодневна организация на учебния ден на децата до 7 клас, нов модел на Националното външно оценяване, задължителна обратна връзка от учителите към родителите, мандатност на директорите и деклариране на даването на частни уроци, казусът с т.нар. "джендър пропаганда" първоначално остана незабелязан.

Забраната за джендър пропаганда да отпадне

Факт е обаче, че в законопроекта присъства текст, който предвижда отмяна на чл.11 от ЗПУО: "§6. В чл.11, ал. 2 се отменя точка 3". Всъщност въпросната точка от чл.11 от закона гласи:

"Чл. 11. (1) Предучилищното и училищното образование в Република България е светско.

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(2) (Доп. - ДВ, бр. 34 от 2022 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2024 г.) В системата на предучилищното и училищното образование се забраняват действия, свързани със:

3. извършване на пропаганда, популяризиране или подстрекаване по какъвто и да е начин, пряко или косвено, на идеи и възгледи, свързани с нетрадиционна сексуална ориентация и/или определяне на полова идентичност, различна от биологичната".

Текстът е дело на партия "Възраждане". През август 2024 г. внесеният от тях законопроект за забрана на джендър пропагандата в училищата бе приет окончателно.

Тогава в един от последните си работни дни преди лятната ваканция парламентът успя да приеме на две четения в рамките на един ден взривоопасни промени в Закона за училищното и предучилищното образование. Измененията доведоха до над 4-часови разгорещени дебати в зала.

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"Защо "Възраждане" се опитват да убедят българските родители, че в образователната система става нещо страшно? Нищо страшно не става. Има стандарти. Никой не може да проповядва нещо в българското училище, без то да е одобрено от МОН", заяви тогава една от вносителките на сегашния законопроект на ДБ Стела Николова, която коментира, че "Възраждане" искат анархия, разединение и страх в обществото.

Реакцията

Реакцията на "авторите" на джендър поправката "Възраждане" не закъсня. "Белобрадова и нейната бивша асистентка предлагат промени в Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), с които отпада защитата на нашите деца", коментира депутатът от партията Стоян Таслаков.

Това е текстът, който забранява в образователната система "извършване на пропаганда, популяризиране или подстрекаване по какъвто и да е начин, пряко или косвено, на идеи и възгледи, свързани с нетрадиционна сексуална ориентация и/или определяне на полова идентичност, различна от биологичната". В предложения законопроект тази разпоредба, предложена от Възраждане, се отменя изцяло", обявява Таслаков.

"Искат умовете на вашите деца. В някои европейски държави вече е законно децата сами да решават да сменят половете си, без знание на родителите. Само трябва някой в училище да ги облъчи с идеята", допълва той.

От ДБ засега не са коментирали спорния казус.