"Религия и добродетели": Заявка на депутат на Радев кога ще стане предмет в училище

Новият училищен предмет "Религия и добродетели" може да влезе в учебната програма от учебната 2027-2028 година. Това стана ясно от думите на Димитър Здравков, депутат от "Прогресивна България". Неговите думи са важни, защото той е председател на Комисията по образование в сегашното Народно събрание.

Защо това е реалистичен срок? Защото имало разбирателство с Българската православна църква (БПЦ) и патриарх Даниил да се потърсят подходящите преподаватели за предмета и това да стане в срок от 1 година.

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В сутрешния блок на БНТ Здравков защити въвеждането на предмета, казвайки, че него и сега го има като "факултативен" в нашето образование. Той не видя проблем по темата "религиозно индоктриниране" - вярата имала много измерения, имало и много религии, а който не вярва и не изповядва някаква религия и е атеист може да избере "добродетели".

Според Здравков, VII-ми и XII-ти клас били "мъртви" от гледна точка развитие на "естествения интелект", защото шоково почвало ходене по частни уроци, за да се подготвиш за национално външно оценяване (НВО). Каква е рецептата - разделение на матурите, по швейцарски модел, да се правят изпити в V-ти, VI-ти и VII-ми клас по всички предмети и да се формира оценка, за да не се усеща шоково.

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