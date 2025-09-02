Резултатите от летните матури за 2025 г.

Резултатите от матурите по български език и литература и по профилиращ предмет от сесия август-септември са публикувани в информационната система на Министерството на образованието и науката (МОН). Проверката става с входящ номер и идентификационен код ТУК.

Оценките от държавните изпити за придобиване на професионална квалификация предстои да бъдат публикувани в рамките на предварително обявения срок – до 5 септември. За да се въведат всички резултати от тези изпити в системата се изисква повече време, защото освен теорията, включват и практика, свързана с индивидуално задание. След това се изчислява окончателната оценка, информират от ведомството.

В 177 училища се проведе матура по профилиращ предмет, а в 391 – държавен изпит за придобиване на професионална квалификация. Най-предпочитани предмети за изпитната сесия бяха английски език, география и икономика, биология и здравно образование, предприемачество, история и цивилизации и информационни технологии.

