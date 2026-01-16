"Ръководител движение": МОН вкарва още защитени професии в гимназиите - ето колко ще струват

Министерството на образованието и науката (МОН) изготви проект за актуализиране на списъка със защитените от държавата професии за учебните години 2026/2027 и 2027/2028 г. Предлага се и обновяване на списъка с професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда - за същите учебни години. Пакетът от документи е публикуван в портала за обществени консултации, като се очаква публичните обсъждания да продължат до 12 февруари.

В България „защитена професия“ означава професия в системата на професионалното образование, която е ключова за икономиката, има голяма нужда от кадри, но има малко желаещи да я изучават. Тя се определя от Министерския съвет и е обект на държавна подкрепа, включително с бонуси за обучение и работа, за да се преодолее недостигът на специалисти.

Новите защитени професии

Министърът на образованието в оставка Красимир Вълчев предлага в проекта на Списък на защитените от държавата професии за следващите две учебни години да се включат:

" Приложни изкуства (художествена дърворезба, художествена керамика, художествена тъкан и иконопис)“ - от професионално направление код 0214 „Приложни изкуства“;

(художествена дърворезба, художествена керамика, художествена тъкан и иконопис)“ - от професионално направление код 0214 „Приложни изкуства“; " Железопътна техника – енергоснабдяване " - от професионално направление код 0716 „Транспортни средства“;

" - от професионално направление код 0716 „Транспортни средства“; „ Пчеларство “ - от професионално направление код 0811 „Растениевъдство, животновъдство и рибно стопанство“;

“ - от професионално направление код 0811 „Растениевъдство, животновъдство и рибно стопанство“; „ Планински водач “ - от професионално направление код 1015 „Пътувания, туризъм и свободно време“;

“ - от професионално направление код 1015 „Пътувания, туризъм и свободно време“; „ Ръководител движение “ - от професионално направление код 1041 „Транспортни услуги“.

“ - от професионално направление код 1041 „Транспортни услуги“. „Производство на месо и месни продукти, риба и рибни продукти“ - от професионално направление код 0721 „Хранителни технологии“ (тази професия е преместена тук от списъка с очакван недостиг на специалисти).

Къде има очакван недостиг на кадри?

МОН очаква също така в Списъка с професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда за учебните години 2026/2027 и 2027/2028, да се добави „Електроенергетика“ - от професионално направление код 0713 „Електротехника и енергетика“.

От този списък отпадат и няколко професии, които вече биват преместени при защитените - „Производство на месо и месни продукти, риба и рибни продукти“, както и "Пчеларство".

Допълнително финансиране

"Обучението на квалифицирани кадри по тези професии е от съществено значение за националната икономика и ще гарантира ефективност, безопасност и екологичен ефект. С предоставянето на допълнително финансиране за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени професии и по професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, се осигуряват оптимални условия за организиране и провеждане на качествено професионално образование и обучение по тези специалности, стимулира се обучението по тях и се преодолява дефицитът от подготвени кадри за специалности, необходими за икономическото развитие на национално ниво", аргументират се от МОН.

Прогнозните разчети за необходимите средства за професиите, включени в списъка на защитените от държавата професии за една календарна година, са в размер на 2 300 813 евро, като са направени при допускането, че в тях ще бъдат обучавани 4930 ученици от 8-12. клас в 290 паралелки. В това число влизат 485 000 евро за 2100 ученици от 8. клас в 105 паралелки. Тоест, за две години - каквото е предложението - ще са нужни над 4,6 млн. евро.

Всичко това на база действащите стандарти за 2025 г., приети с Решение № 93 на Министерския съвет от миналата година.

Прогнозните разчети за необходимите средства за професиите, включени в списъка с очакван недостиг от специалисти на пазара на труда за една календарна година, са в размер на 22 405 577 евро, като са направени при допускането, че в тях ще бъдат обучавани 37 500 ученици от 8-12. клас в 1955 паралелки. В това число влизат 10 611 000 евро за 11 000 ученици от 8. клас в 550 паралелки. Тоест, за две години, тук ще са нужни над 44,8 млн. евро.

Проектът на акт не изисква допълнителни разходи, трансфери или други плащания при прилагането му, тъй като необходимите средства за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и по специалности от професии, за които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, ще се осигурят в рамките на разчетените за тази цел средства по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2026 г., 2027 г. и 2028 г., посочват от МОН.