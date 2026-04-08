С милиони евро кабинетът компенсира неприетите деца в детски градини и ясли

Служебният кабинет одобри 1 190 761 евро за компенсации на семействата, чиито деца не са приети в държавни или общински детски градини поради липса на свободни места. Средствата се предоставят за 2029 деца от четири общини - Столична община, Пловдив, Варна и Родопи. С днешното решение се изплащат финансовите компенсации за периода от 1 януари до 28 февруари и ще бъдат преведени по бюджетите на общините.

Още: Родители с трикове детето им да НЕ бъде прието на градина, за да получават компенсации: Ролята на държавата в абсурда

По тази мярка се компенсират семейства на деца от 3-годишна възраст до постъпването им в първи клас, които не са приети в държавна или общинска детска градина или училище поради липса на места.

Компенсации и за родители на деца, неприети в ясли

Министерският съвет прие също така Решение за одобряване на финансиране за извършване на плащания за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждане, възпитание и обучение на децата, които не са приети в общински детски ясли или яслени групи в общински или държавни детски градини поради липса на свободни места за периода от 1 януари до 28 февруари 2026 г.

Още: Приеха новите правила за кандидатстване в детска градина, готвят райониране като при училищата

Одобреното финансиране е в общ размер на 1 554 560 евро, разпределено по бюджетите на Столична община, община Пловдив, община Варна, община Божурище и община Аврен, област Варна, за 2026 г.

"Финансирането се извършва на основание чл. 3, ал. 3 от Закона за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 година", съобщиха от Министерски съвет.

Още: Експеримент с чия и ленено семе: Закриват кухните в детските градини, ще се готви централно