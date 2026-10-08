След управленска криза и трети избор: Проф. Геновева Златева остава декан на Медицинския факултет в СУ

Проф. д-р Геновева Златева беше преизбрана за декан на Медицинския факултет на СУ "Св. Климент Охридски". Решението идва след повторно потвърждаване на вота от месец юни, което по категоричен начин демонстрира трайната подкрепа на мнозинството от академичната общност за нейното ръководство. Припомняме, че управленската криза в Медицинския факултет започна в началото на годината. Бяха оспорени две поредни решения на Общото събрание, с което беше блокирана работата на факултета. На мястото на избраните декани бяха назначавани временни ръководства.

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Общото събрание беше свикано от ректора на Софийския университет проф. д-р Елиза Стефанова. То се проведе при строги правила – по предварително изготвени от Ректората списъци на състава и в присъствието на функционалния заместник-ректор по ресор академичен състав доц. д-р Симеон Гройсман. Предприетите стъпки имаха за цел да сложат край на управленското напрежение и кризата, в които факултетът се намираше от началото на годината.

Стъпка към здрава основа

Според преподавателите гласуването бележи повратна точка към стабилност и спокойна работа. "Общото събрание на Медицинския факултет беше една необходима стъпка към поставяне отново на здрава възходяща основа за развитието на нашия факултет. Тя ще сложи край на проблемите, с които се сблъскахме през последните месеци", заяви чл.-кор. Иво Петров, професор в катедрата по вътрешни болести, фармакология и клинична фармакология, педиатрия, епидемиология, инфекциозни и кожни болести.

От ръководството и академичните среди се обединяват около тезата, че факултетът трябва да насочи цялото си внимание към своите функции – подготовката на студентите и развитието на научната дейност.

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Призив за край на дестабилизацията

Във факултета очакват институционалното спокойствие да позволи нормалното протичане на учебния процес без външни сътресения. "Крайно време е да се спрат опитите за уронване престижа на Медицинския факултет, за да може да функционира нормално и да не се спъва учебният процес", категоричен е д-р Игнат Василев, асистент от Катедрата по хирургични болести, акушерство и гинекология.

След разрешаването на спорните моменти около легитимността на ръководството, Медицинският факултет на СУ поема курс към стабилност, очаквайки новата учебна година да премине при нормални условия за преподаватели и студенти.