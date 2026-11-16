Спорт:

Закриване или възстановяване? Решават съдбата на училището с ученици фантомни

16 ноември 2026, 14:54 часа 619 прочитания 1 коментар
Снимка: БГНЕС
Закриване или възстановяване? Решават съдбата на училището с ученици фантомни

Случващото се в училището в село Бояново е недопустимо за образователната ни система. Това заяви заместник-министърът на образованието и науката Таня Панчева във връзка с разследването на случая с училището. „Сутринта бях на място и установих, че там присъстваха 40 ученици, което означава, че наистина има тенденция за трайно непосещаващи училище ученици“, каза зам.-министърът на образованието.

ОЩЕ: Учителка за скандала с фейк училището: Системата е на автопилот, а отговорността е споделена

Панчева съобщи, че в момента в училището е екипът от Дирекция „Организация и контрол“ от МОН, който извършва пълна проверка на училището и неговата дейност. По думите ѝ от резултатите от тази проверка ще последват както административни сигнали, така и, ако има основания за такива, ще бъдат подадени и съответните сигнали към прокуратурата за предприемане на необходимите наказателни действия.

Бъдещето на училището?

Разглеждат се два варианта за бъдещето на училището - или да бъде закрито, или да възстанови нормалния учебен процес. По думите на Панчева предлаганата там професионална подготовка е важна за региона.

В учебното заведение се извършва цялостна проверкаи в зависимост от установените нарушения ще бъдат предприети административни мерки. При наличие на данни за престъпления ще бъде уведомена прокуратурата.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: При внезапна проверка на МОН: 113 от 131 ученици липсвали в гимназия в Ямболско

Припомняме, че разследване показа сериозно разминаване между броя на записаните и присъстващите ученици. По документи в учебното заведение се обучават 131 деца, но в действителност броят на тези, които посещават училището е доста по-малък.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
МОН училище фантоми образование ученици
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
Още от Образование
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес