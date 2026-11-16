Закриване или възстановяване? Решават съдбата на училището с ученици фантомни

Случващото се в училището в село Бояново е недопустимо за образователната ни система. Това заяви заместник-министърът на образованието и науката Таня Панчева във връзка с разследването на случая с училището. „Сутринта бях на място и установих, че там присъстваха 40 ученици, което означава, че наистина има тенденция за трайно непосещаващи училище ученици“, каза зам.-министърът на образованието.

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Панчева съобщи, че в момента в училището е екипът от Дирекция „Организация и контрол“ от МОН, който извършва пълна проверка на училището и неговата дейност. По думите ѝ от резултатите от тази проверка ще последват както административни сигнали, така и, ако има основания за такива, ще бъдат подадени и съответните сигнали към прокуратурата за предприемане на необходимите наказателни действия.

Бъдещето на училището?

Разглеждат се два варианта за бъдещето на училището - или да бъде закрито, или да възстанови нормалния учебен процес. По думите на Панчева предлаганата там професионална подготовка е важна за региона.

В учебното заведение се извършва цялостна проверкаи в зависимост от установените нарушения ще бъдат предприети административни мерки. При наличие на данни за престъпления ще бъде уведомена прокуратурата.

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Припомняме, че разследване показа сериозно разминаване между броя на записаните и присъстващите ученици. По документи в учебното заведение се обучават 131 деца, но в действителност броят на тези, които посещават училището е доста по-малък.