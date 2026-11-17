В 44% от училищата учат деца с нисък статус, те имат проблеми с овладяването на българския език. Подобен е процентът и с професионалните гимназии – на много места е като в Бояново. Да не ги клейм обаче само тях, трябва да имат институционална подкрепа. Това каза образователният министър проф. Георги Вълчев, визирайки следния скандал - в село Бояново се изсипват над 700 000 евро държавно финансиране годишно за 130 ученици по документи при едва десетима реално присъстващи.

В следващите години ще акцентираме върху регионалните управления (РУО), МОН не може навсякъде да има поглед. В този случай ще се търси отговорност, директорът на РУО е наскоро назначен, но инспекторите също носят отговорност, те проверяват. Нека приключат проверките, разбира се, че ще има уволнения. Нямам желание да закриваме училището там, но ако децата не се върнат, ще се стигне и дотам, призна проф. Вълчев – ОЩЕ: Учителка за скандала с фейк училището: Системата е на автопилот, а отговорността е споделена

Проф. Вълчев обеща да бъдат разработени инструменти, при които училищата да получават пари не само заради бройка ученици и "учителите да не се страхуват да пишат двойки". Той обеща срещи с експерти, с издателства, за да се намери адекватно решение. Средногодишно България даваше около 30 млн. евро за учебници, но за 2027 година ще се дадат над 70 млрд. евро – разбира се, че има материален интерес (от издателства и автори). Затова ще опитам да проведа разбираем диалог, но в изготвянето на учебниците водещата роля трябва да е на учители, не на колегите от академичната общност, уточни образователният министър.

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Не намирам за нормално да има 5-6 различни учебника за един предмет – виждате, има спад в образователните резултати, каза още министърът. Хората живеят с очакването, че всичко трябва да се случва бързо - затова работим в сгъстени срокове, но понякога това не е правилно, добави той.

И още - образователният министър изказа амбиция да има забрана за учениците да ползват социални мрежи, но трябва да се уточни до каква възраст, защото такива забрани имат ефект само до определен период. Ако не си оправим образованието, нищо добро не чакат българското общество и българската икономика, предупреди проф. Георги Вълчев.

Бюджетът за образование за 2027 година

Почти 5,6 млрд. евро са предвидени за образование през 2027 година. Предвижда се 7,5% увеличение на учителските заплати, но не се постига 125% да са заплатите на учителите от средната заплата в България, както обеща "Прогресивна България" (ПБ), но е ясен знак, че до края на мандата това ще бъде преследвано и постигнато. Трябва да подготвим много качествени млади учители. Това заяви проф. Вълчев.

Предвиждаме и 20% увеличение на стипендиите на учениците. От 10 години близо ученическите стипендии не са вдигани. Мининалната ученическа стипендия е 10,78 евро – на месец. Вероятно минималната ще се вдигне повече от максималната, продължи Вълчев, без да каже колко точно ще станат стипендиите с увеличението.

3,6 млн. евро допълнително залагаме за извънкласни дейности, каза още образователният министър пред БНТ. До 2031 година трябва да решим проблема с недостигащата образователна база – за да няма училища на две смени и да има повече време за извънкласна дейност, уточни проф. Вълчев.

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