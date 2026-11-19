Старши експерт в Регионално управление на образованието (РУО) може да стане всеки с 1 година стаж като учител. В същото време на ниво училище изискванията за старши учител са много по-тежки - 10 години стаж. За този парадокс сигнализира преподавателят Мария Сименова.

Тя публикува обявление за длъжността "старши експерт по обществени науки, гражданско образование и религия" в отдел "Организационно-методическа дейност и контрол" (ОМДК), Регионално управление на образованието (РУО) – Варна.

От документа става ясно, че минималните изисквания съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията са минимална образователно-квалификационна степен "бакалавър" и минимален професионален опит от 1 година като учител по история и цивилизации, география и икономика, философия, гражданско образование или религия.

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"Отлична новина за образователната система: Ставаш „старши експерт“ в РУО, преди да си разбрал къде е учителската стая! Ако си мислите, че за да контролирате, наставлявате и проверявате директори и учители с по 20-30 години опит, ви трябват десетилетия практика, научни степени и няколко камиона методическа литература.. жестоко се лъжете", написа Симеонова.

"Регионалното управление на образованието (РУО) обяви конкурс за заветната длъжност „старши експерт“ в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“. Изискванията са направо космически: Образование: бакалавър (магистратурата явно само натежава на бюрото). Професионален опит: цяла една година стаж като учител. Нека осмислим тази педагогическа математика. За да станеш „старши учител“ в училище, законът изисква 10 години стаж. Но за да станеш „старши експерт“ в РУО, ти стигат 365 дни. От които като махнем ваканциите, неучебните дни и времето, в което си се чудил как се попълва електронният дневник, реално си преподавал около 8 месеца. Да ни са честити новите експерти", коментира още тя.

Разликата между длъжностите

Длъжността старши учител в системата на българското образование представлява следващото ниво в кариерното развитие на педагогическите специалисти след длъжността „учител“ и за нея се изисква минимум 10 години учителски стаж (по общия ред).

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Длъжността „старши учител“ съчетава всички стандартни преподавателски задължения на учителя с допълнителни методически, аналитични и наставнически отговорности.

Старши експерт в Регионално управление на образованието (РУО) пък е държавен служител, който подпомага началника на РУО при провеждането на държавната образователна политика на областно ниво.

Старши експертът има няколко основни функции - подпомага учителите и директорите при прилагането на държавните образователни стандарти и учебните програми, осъществява контрол и координира дейности в съответното направление (напр. конкретен учебен предмет, начален етап, организация на средното образование, приобщаващо образование или професионално образование) и участва в координацията на образователни инициативи, квалификации, състезания и проверки в рамките на отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“ (ОМДК).

Длъжността се заема след конкурс за държавен служител, обявяван от Министерството на образованието и науката (МОН) и съответното РУО.