Конкурсът за директор на СУ „Димитър Благоев“ в Доспат е провален и предстои да бъде прекратен, след като кметът на общината Елин Радев оттегли представителите на местната власт от изборната комисия. Случаят се очертава като безпрецедентен пример за пряка политическа намеса в образователната система, особено на фона на факта, че един от двамата кандидати за поста е настоящият секретар на община Доспат Веселин Калфов, съобщиха от Министерството на образованието (МОН).

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За директорското място в училището се състезават двама претенденти – общинският секретар Веселин Калфов и временно изпълняващият длъжността директор Ярослав Първанов. Първанов е назначен на поста през август 2026 г. от бившия началник на РУО – Смолян Никола Запрянов и остана начело на школото до провеждането на конкурс за титуляр.

"Именно участието на високопоставения общински служител Веселин Калфов в надпреварата повдига сериозни въпроси за истинските мотиви зад блокажа на местната власт, още повече че общината не е оттеглила членовете си от комисиите за останалите училищни конкурси на своя територия", заявяват от МОН.

Действията на кмета Елин Радев идват 46 дни след официалното обявяване на процедурите от Министерството на образованието и науката (МОН) на 1 октомври 2026 г. До вчера, 16 ноември, в министерството не са постъпвали никакви възражения срещу провеждането на конкретния конкурс. На 10 ноември кметът е подал сигнал единствено за предполагаеми финансови нарушения в училището, който веднага е изпратен за проверка в РУО – Смолян, но без забележки към изборната процедура.

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Едва вчера в края на работния ден – след 16:30 часа, Елин Радев изпраща писмен сигнал до МОН със съмнения относно членовете и формирането на обществения съвет. Въпреки късния час, министерството реагира незабавно и още преди края на деня разпорежда проверка от РУО – Смолян. По установена практика в подобни случаи конкурсът не се спира, а проверките вървят паралелно, тъй като всички етапи се видеозаснемат и позволяват последващ контрол и санкции при открити нарушения. Въпреки това днес общината блокира процедурата чрез оттегляне на своите представители. За казуса вече е уведомен и председателят на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) Даниел Панов.

На национално ниво конкурсите на МОН обхващат 244 училища в страната (223 общински и 21 държавни), за които са подадени общо 545 заявления, докато за 65 учебни заведения няма нито един кандидат. Претендентите преминават през писмен тест с минимум 30 точки за допускане до втория етап, който включва решаване на казуси и защита на концепция за управление. Всички останали процедури в страната продължават по график, като единствено конкурсът в СУ „Димитър Благоев“ в Доспат се проваля заради действията на общинското ръководство.