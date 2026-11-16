Няма да има учителски стачки, но Янка Такева заплаши с протести в Брюксел

Синдикатът на българските учители няма протестна готовност заради заложеното увеличение на учителските заплати със 7,5 вместо с 10% за догодина. Това коментира в Бургас председателят на професионалната организация Янка Такева. Тя определи приетият днес от правителството проект на държавен бюджет за образование като балансиран. Такева призна, че са направили компромис с ръста на възнагражденията за догодина, но ще отстояват това да се случи в следващия бюджет.

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"Имайки предвид състоянието на държавата от гледна точка на финансите, това, че ние изпреварващо взехме няколко увеличения на работните заплати, затова тази година приехме увеличението на работните заплати да бъде с 7,5%, но следващата година безспорно ще водим много сериозни разговори да се върнем обратно на 10% увеличение", обясни тя.

Но предупреди, ако Европа ореже парите за образование за 2028 г. "Трябваше да стачкуваме срещу Урсула фон дер Лайен, а тя е много далече. Но това не пречи някой ден синдикатът да направи протести в Брюксел. Така че, ако Урсула фон дер Лайен продължава да намалява парите за образованието да се подготви за един много мащабен учителски протест в Брюксел", заплаши тя.

Такева подчерта, че СБУ е внесът писмено възражение в Народното събрание, Министерски съвет и МОН относно представителното облекло на учителите. "То се договаря с КТД и ние ще го защитаваме и пазим докрай", подчерта тя.

От синдиката коментираха и идеята за един учебник по основните предмети. Такева защити модела за два учебника по предмет –един на базово равнище и друг с надграждащи задачи.