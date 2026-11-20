След като от "Продължаваме промяната" обявиха, че от 1 януари училища, детски градини и детски ясли ще плащат по-скъп ток благодарение на "социалния" бюджет за 2027 г. на "Прогресивна България", от ГЕРБ предлагат контра мерки.

В последните години образователните институции плащаха битов ток - по регулираните цени за домакинствата. Сега обаче управляващите предвиждат те да преминат към по-високите цени на електроенергийната борса за небитовите потребители, които на моменти са почти тройно по-високи.

Според опозицията властта ще изправи учебните заведения пред финансов колапс, защото компенсации за скъпия ток ще има само над границата от 180 евро за мегаватчас.

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ГЕРБ с ответни предложения

"Тревожна е тенденцията за намаляване на средствата за образование като процент от БВП. В бюджета за 2026 г. правителството заложи за образование 4,3% от БВП. Сега за 2027 г. предлага 4% и залага да достигне 3,5% от БВП през 2029 г. Тези числа ясно показват, че образованието трайно престава да бъде стратегически и бюджетен приоритет", написа бившият кмет на София Йорданка Фандъкова.

"Като човек, работил години наред в защита на постоянното нарастване на дела на образованието в бюджета, съм изключително притеснена и го заявих по време на заседанието на Комисията по образование, в която разглеждахме проекта за бюджет. И като Министър на образованието, и като кмет на Столична община съм защитавала чувствителното увеличение на инвестициите в образованието. За мен това е основата за развитие на икономика с висока добавена стойност и повишаване конкурентоспособността. Съгласна съм, че страната се намира в условията на прекомерен бюджетен дефицит и има необходимост от финансова консолидация, но няма как да се съглася това да става за сметка на образованието", добави тя.

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По думите й фискалната дисциплина и инвестициите в човешкия капитал не са взаимоизключващи се цели, а напротив - само чрез образование, наука и иновации може да се гарантира просперитет и съответно стабилизиране на държавните финанси.

"Оценявам увеличението на средствата за учителски заплати, стипендии, за ученици със СОП, извънкласни дейности и сграден фонд, но голяма част от тези средства покриват вече поети ангажименти, т.е. това са средства за поддържане на системата, а не за развитие и повишаване на качеството. Притеснена съм, че дори средствата за издръжка няма да бъдат достатъчни за училищата и детските градини, особено в ситуация за непрекъснато повишаване цените на енергоносителите, при положение, че липсва ангажимент за компенсиране. Смятам за несправедливо нарастването на заплатите на преподавателите във висшите училища да бъде различно от учителските", написа още Фандъкова.

Тя обяви, че внася предложения за компенсиране цените за електроенергията за училища, детски градини, студентски и ученически общежития и молитвени храмове до цените за битовите потребители, както и осигуряване на допълнителни 20 млн. евро за увеличение на заплатите на преподавателите във висшето образование със 7,5 %.

"Истинските приоритети се доказват в бюджета", категорична е Фандъкова.